«Саутгемптон» — «Вест Хэм». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.66 на матч чемпионата Англии 29 декабря 2020 года

В субботу, 26 декабря, в рамках 16-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» в родных стенах примет «Вест Хэм». Стартовый свисток будет дан в 21:00 по мск. Прогноз на «Саутгемптон» — «Вест Хэм».

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» пока проводит сезон неплохо. Сейчас команда идет девятой с 25 набранными очками, но топ-4 находится на расстоянии всего двух баллов.

После двух викторий в начале декабря над «Брайтоном» (2:1) в гостях и над «Шеффилд Юнайтед» (3:0) дома, «святые» затем не могут добыть победу, дважды сыграв вничью при одном фиаско.

Мировые результаты пришлись на выездные игры с «Арсеналом» (1:1) и «Фулхэмом» (0:0), а между этими поединками коллектив потерпел минимальное поражение на своей арене от «Манчестер Сити» — 0:1.

Календарь и таблица АПЛ

В домашних встречах текущего розыгрыша АПЛ «Саутгемптон» еще не играл вничью, четырежды победив и трижды уходя с поля ни с чем, разница забитых и пропущенных — 13:9.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» находится строкой ниже. У лондонского клуба на счету 21 зачетный пункт и он еще не провел свой матч 15-го игрового дня с «Брайтоном».

В своем последнем проведенном поединке на данный момент «молотобойцы» были разгромлены в гостевой игре «Челси» со счетом 0:3. Этим фиаско была прервана 2-матчевая беспроигрышная серия.

В этот период они смогли разжиться тремя баллами в гостевом поединке с «Лидсом» (2:1), а также расписали мировую на своей территории с «Кристал Пэлас», сыграв 1:1.

Вне родных стен «Вест Хэм» в текущем чемпионате Англии по три раза выигрывал и проигрывал, а также еще один раз делил очки с оппонентом, разница мячей в этих матчах составляет 11:11.

В прошлом английском первенстве «Вест Хэм» дважды обыграл «Саутгемптон»: 3:1 дома и 1:0 на выезде.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают перевес хозяевам. На победу «Саутгемптона» предлагают — 2.22.

На викторию «Вест Хэма» дают — 3.44, ничья оценена — в 3.62.

«Молотки» выиграли у «святых» в последних пяти встречах. Прогнозируем, что теперь «Саутгемтон» прервет эту неудачную серию. Ставим в этой игре на хозяев с 0 форой. 0