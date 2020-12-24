«Карабах» — «Зиря». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.65 на чемпионат Азербайджана 24 декабря 2020 года

«Карабах» сыграет на своем поле с «Зирей» в рамках 13-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 24 декабря, начало — в 15:00 мск. Прогноз на «Карабах» — «Зиря».

«Карабах»

В минувшем туре «Карабах» на выезде сыграл вничью. Соперником был «Габала, с которой команда обменялась забитыми мячами.

Вообще, "Карабах" пока не выступает хотя бы на уровне предыдущего сезона. Несмотря на то, что потенциально команда лидирует, по очкам на текущий момент она все же минимально отстает от "Нефтчи".

У "Карабаха" лучшая в лиге оборона. Всего 8 пропущенных мячей в 11 матчах — неплохой показатель, но главным достоинством, все же, является атака — 28 мячей. Разумеется, она сильнейшая в чемпионате.

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Против "Зири" "Карабах" играет успешно. В 5 последних матчах команда добыла виктории при двух ничьих.

"Зиря"

"Зиря" находится на 3 месте в турнирной таблице чемпионата Азербайджана. При этом команда имеет те же 20 очков, что и "Карабах".

В общем, этот поединок для "Зири" будет иметь статус почти определяющего. Как минимум, в плане возможных перспектив в борьбе за чемпионский титул.

Правда, "Зиря" может эту самую борьбу попросту не потянуть. Вряд ли команде хватит сил и ресурсов, дабы равноценно конкурировать с прожженными "Карабахом" и "Нефтчи".

В предыдущем туре команда дома не сумела обыграть "Сумгаит" (2:2). Та ничья однозначно тянет на потерю очков.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на "Карабах" за 1.65, на ничью за 3.48, а на "Зирю" — за 4.87.

"Карабах" проводит не лучший свой цикл, давненько не радуя результативной игрой и стабильными результатами.

"Зира" в этом матче вполне способна на сенсацию, однако, думается, будет рада даже ничейному исходу.

"Карабах" и классом выше оппонента, и давненько не выигрывал уверенно. Наши прогноз и ставка — Победа "Карабаха" с коэффициентом 1.65 0