«Суонси» — «Барнсли». Прогноз и ставка с коэффициентом 2.04 на матч английского Чемпионшипа 19 декабря 2020 года

«Суонси»
«Суонси» с 33 зачетными пунктами расположился на четвертой строке в турнирной таблице Чемпионшипа, отставая от первого места всего на семь очков.
За 16 проведенных встреч первенства валлийцы проиграли четыре встречи. Последний раз это случилось в минувшем туре когда они на выезде потерпели фиаско от «Дерби» со счетом 0:2.
А перед этими поединками «лебеди» добыли две виктории, одолев по 2:0 в родных стенах «Лутон Таун» и «Кардифф» на выезде, а также расписали домашнюю мировую с «Борнмутом» — 0:0.
Домашняя статистика «Суонси» в этом чемпионате выглядит следующим образом: пять побед, три мировых исхода и одно поражение. Разница забитых и пропущенных — 11:4.
«Барнсли»
«Барнсли», с большим трудом избежавший вылета в прошлом сезоне, в текущем розыгрыше Чемпионшипа после 19 туров идет на 12 месте, имея в своей копилке 28 очков.
После того как «шахтеры» 4 декабря в родных стенах потерпели разгромное фиаско от «Борнмута» (0:4), потом они только побеждали, выиграв три встречи с одинаковым счетом по 2:1.
Так в этот удачный период они на своей территории смогли положить на лопатки «Уикомб» и «Престон», а также в гостях переиграть «Шеффилд Уэнсдей».
Вне родных стен в текущем первенстве «Барнсли» одержал три виктории, дважды сыграл вничью и четыре раза уходил с поле ни с чем, разница забитых и пропущенных составляет 11:14.
В минувшем розыгрыше Чемпионшипа эти команды дважды между собой сыграли вничью — 1:1 и 0:0.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Суонси» — 2.04, победа «Барнсли» — 3.92, ничья — 3.44.
Прогнозируем, что валлийский коллектив на своей территории сможет прервать победное шествие середняка лиги. Наша ставка — П1. 0