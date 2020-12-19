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    «Лебеди» прервут победный ход «шахтеров»?

    «Суонси» — «Барнсли». Прогноз и ставка с коэффициентом 2.04 на матч английского Чемпионшипа 19 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Суонси» — «Барнсли»
    «Суонси»
    В 20-м туре английского Чемпионшипа «Суонси» сыграет с «Барнсли». Встреча, которая состоится 19 декабря на стадионе «Либерти», начнется в 18:00 по мск. Прогноз на «Суонси» — «Барнсли».
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 19 Декабря 2020 года
    Суонси
  • Суонси
    •  Суонси 18:00 Барнсли Барнсли
  • Англия. Чемпионшип
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    Коэффициенты на матч
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    «Суонси»

    «Суонси» с 33 зачетными пунктами расположился на четвертой строке в турнирной таблице Чемпионшипа, отставая от первого места всего на семь очков.

    За 16 проведенных встреч первенства валлийцы проиграли четыре встречи. Последний раз это случилось в минувшем туре когда они на выезде потерпели фиаско от «Дерби» со счетом 0:2.

    А перед этими поединками «лебеди» добыли две виктории, одолев по 2:0 в родных стенах «Лутон Таун» и «Кардифф» на выезде, а также расписали домашнюю мировую с «Борнмутом» — 0:0.

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    Домашняя статистика «Суонси» в этом чемпионате выглядит следующим образом: пять побед, три мировых исхода и одно поражение. Разница забитых и пропущенных — 11:4.

    «Барнсли»

    «Барнсли», с большим трудом избежавший вылета в прошлом сезоне, в текущем розыгрыше Чемпионшипа после 19 туров идет на 12 месте, имея в своей копилке 28 очков.

    После того как «шахтеры» 4 декабря в родных стенах потерпели разгромное фиаско от «Борнмута» (0:4), потом они только побеждали, выиграв три встречи с одинаковым счетом по 2:1.

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    • Так в этот удачный период они на своей территории смогли положить на лопатки «Уикомб» и «Престон», а также в гостях переиграть «Шеффилд Уэнсдей».

    Вне родных стен в текущем первенстве «Барнсли» одержал три виктории, дважды сыграл вничью и четыре раза уходил с поле ни с чем, разница забитых и пропущенных составляет 11:14.

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    В минувшем розыгрыше Чемпионшипа эти команды дважды между собой сыграли вничью — 1:1 и 0:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Суонси» — 2.04, победа «Барнсли» — 3.92, ничья — 3.44.

    Прогнозируем, что валлийский коллектив на своей территории сможет прервать победное шествие середняка лиги. Наша ставка — П1. 0

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