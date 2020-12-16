«Фулхэм» — «Брайтон». Прогноз и ставка с коэффициентом 3.02 на матч чемпионата Англии по футболу 16 декабря 2020 года

В среду, 16 декабря, «Фулхэм» в Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж» сыграет с «Брайтоном» в рамках 13-го тура АПЛ. Встреча начнется в 23:00 по мск. Прогноз на «Фулхэм» — «Брайтон».

«Фулхэм»

Лондонский коллектив, вернувшийся по итогам прошлого сезона в элиту английского футбола, пока в ней чувствует себя неуютно, находясь с 8 очками в зоне вылета.

«Дачники» за всю турнирную дистанцию смогли одержать только две виктории , обыграв в одном из этих матчей идущий в верху турнирки в гостях «Лестер» со счетом 2:1.

В своем последнем сыгранном матче «Фулхэм» преподнес сюрприз, расписав мировую на своем стадионе с действующим чемпионом Англии «Ливерпулем», сыграв вничью 1:1.

Все прогнозы на АПЛ

На «Крэйвен Коттедж» в текущем розыгрыше АПЛ «коттеджеры» добыли лишь одну викторию, раз сыграли вничью и потерпели четыре фиаско, разница мячей — 6:12.

«Брайтон»

«Брайтон» идет на 16 позиции в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 10 пунктов, опережая опасную зону всего лишь на два балла.

«Чайки» в рамках чемпионата Англии не могут победить на протяжении последних трех матчей. Последний раз они добывали три очка в выездной игра с «Астон Виллой», победив 2:1.

После того они раз сыграли вничью, а затем проиграли две встречи подряд. Так в своей последней сыгранной игре «бело-синие» потерпели выездное разгромное фиаско от «Лестера» со счетом 0:3.

В этом сезоне АПЛ «Брайтон» уже дважды побеждал на выезде, один раз поделил очки с оппонентом и три раза уходил с поле ни с чем, разница мячей составляет 9:11.

Последний раз эти клубы играли в прошлом году, и тогда «фулхэм» в контрольной игре взял верх над «Брайтоном» — 2:1.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Брайтона» предлагают —

На викторию «Фулхэм» дают — 3.02, ничья оценена — в 3.32.

«Дачники» в этой игре вполне могут рассчитывать на три очка. Ставим в этом поединке на викторию хозяев. 0