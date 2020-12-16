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    Добудут ли «дачники» три очка?

    «Фулхэм» — «Брайтон». Прогноз и ставка с коэффициентом 3.02 на матч чемпионата Англии по футболу 16 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Фулхэм» — «Брайтон»
    «Фулхэм»
    В среду, 16 декабря, «Фулхэм» в Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж» сыграет с «Брайтоном» в рамках 13-го тура АПЛ. Встреча начнется в 23:00 по мск. Прогноз на «Фулхэм» — «Брайтон».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 16 Декабря 2020 года
    Фулхэм
  • Лондон
    •  Фулхэм 23:00 Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
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    «Фулхэм»

    Лондонский коллектив, вернувшийся по итогам прошлого сезона в элиту английского футбола, пока в ней чувствует себя неуютно, находясь с 8 очками в зоне вылета.

    «Дачники» за всю турнирную дистанцию смогли одержать только две виктории , обыграв в одном из этих матчей идущий в верху турнирки в гостях «Лестер» со счетом 2:1.

    В своем последнем сыгранном матче «Фулхэм» преподнес сюрприз, расписав мировую на своем стадионе с действующим чемпионом Англии «Ливерпулем», сыграв вничью 1:1.

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    На «Крэйвен Коттедж» в текущем розыгрыше АПЛ «коттеджеры» добыли лишь одну викторию, раз сыграли вничью и потерпели четыре фиаско, разница мячей — 6:12.

    «Брайтон»

    «Брайтон» идет на 16 позиции в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 10 пунктов, опережая опасную зону всего лишь на два балла.

    «Чайки» в рамках чемпионата Англии не могут победить на протяжении последних трех матчей. Последний раз они добывали три очка в выездной игра с «Астон Виллой», победив 2:1.

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    • После того они раз сыграли вничью, а затем проиграли две встречи подряд. Так в своей последней сыгранной игре «бело-синие» потерпели выездное разгромное фиаско от «Лестера» со счетом 0:3.

    В этом сезоне АПЛ «Брайтон» уже дважды побеждал на выезде, один раз поделил очки с оппонентом и три раза уходил с поле ни с чем, разница мячей составляет 9:11.

    Последний раз эти клубы играли в прошлом году, и тогда «фулхэм» в контрольной игре взял верх над «Брайтоном» — 2:1.

    Прогноз и ставки


    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Брайтона» предлагают — 2.61.

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    На викторию «Фулхэм» дают — 3.02, ничья оценена — в 3.32.

    «Дачники» в этой игре вполне могут рассчитывать на три очка. Ставим в этом поединке на викторию хозяев. 0

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    «Фулхэм» — «Брайтон». Прогноз и ставка с коэффициентом 3.02 на матч чемпионата Англии по футболу 16 декабря 2020 года. Прогноз на «Фулхэм» — «Брайтон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.02
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