«Фулхэм» — «Брайтон». Прогноз и ставка с коэффициентом 3.02 на матч чемпионата Англии по футболу 16 декабря 2020 года

«Фулхэм»
Лондонский коллектив, вернувшийся по итогам прошлого сезона в элиту английского футбола, пока в ней чувствует себя неуютно, находясь с 8 очками в зоне вылета.
«Дачники» за всю турнирную дистанцию смогли одержать только две виктории , обыграв в одном из этих матчей идущий в верху турнирки в гостях «Лестер» со счетом 2:1.
В своем последнем сыгранном матче «Фулхэм» преподнес сюрприз, расписав мировую на своем стадионе с действующим чемпионом Англии «Ливерпулем», сыграв вничью 1:1.
На «Крэйвен Коттедж» в текущем розыгрыше АПЛ «коттеджеры» добыли лишь одну викторию, раз сыграли вничью и потерпели четыре фиаско, разница мячей — 6:12.
«Брайтон»
«Брайтон» идет на 16 позиции в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 10 пунктов, опережая опасную зону всего лишь на два балла.
«Чайки» в рамках чемпионата Англии не могут победить на протяжении последних трех матчей. Последний раз они добывали три очка в выездной игра с «Астон Виллой», победив 2:1.
После того они раз сыграли вничью, а затем проиграли две встречи подряд. Так в своей последней сыгранной игре «бело-синие» потерпели выездное разгромное фиаско от «Лестера» со счетом 0:3.
В этом сезоне АПЛ «Брайтон» уже дважды побеждал на выезде, один раз поделил очки с оппонентом и три раза уходил с поле ни с чем, разница мячей составляет 9:11.
Последний раз эти клубы играли в прошлом году, и тогда «фулхэм» в контрольной игре взял верх над «Брайтоном» — 2:1.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Брайтона» предлагают — 2.61.
На викторию «Фулхэм» дают — 3.02, ничья оценена — в 3.32.
«Дачники» в этой игре вполне могут рассчитывать на три очка. Ставим в этом поединке на викторию хозяев. 0