ЦСКА — «Урал». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч чемпионата России по футболу 13 декабря 2020 года

В воскресенье, 13 декабря, ЦСКА на своем поле примет «Урал» в рамках 18-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве, начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на ЦСКА — «Урал».

ЦСКА

Шестиматчевая безвыигрышная серия ЦСКА началась в конце ноября, с домашней ничьей с «Сочи» (1:1) , после чего ЦСКА в Москве разошелся миром с «Фейнордом» (0:0).

Следующие два матча армейцы проиграли со счетом 0:1, уступив «Рубину» в Казани, и потерпев поражение в Москве от австрийского «Вольфсберга».

В последних матчах ЦСКА на своем поле поделил очки с «Химками» (2:2) в РПЛ и проиграл в Загребе местному «Динамо» (1:3) в Лиге Европы.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

После 17 туров РПЛ ЦСКА с 33 очками идет третьим, на 2 балла отставая от лидеров. Разница мячей 30-14, семь голов забил Никола Влашич, еще 6 у Константина Кучаева.

«Урал»

Екатеринбуржцы завершили октябрь домашней ничьей с «Тамбовом» (0:0), а ноябрь начали выездной победой над «Уфой» (2:1).

Затем «Урал» на своем поле отстоял ничью со «Спартаком» (2:2), а вот выездной матч с «Ротором» завершился без забитых мячей.

В последних матчах «Урал» дома одолел «Сочи» со счетом 1:0, а вот выезд в Петербург завершился разгромом со счетом 1:5.

После 17 туров РПЛ «Урал» с 19 очками идет на 12-м месте. Разница мячей 13-20, 5 голов забил Эрик Бикфалви.

Прогноз и ставки

На победу ЦСКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.38, на ничью — 5.0, а на победу «Урала» — 9.00.

В первом круге ЦСКА победил на выезде со счетом 2:0. В прошлом сезоне ЦСКА дома сыграл 1:1, а на выезде победил 3:0.

ЦСКА фаворит, но травма Кучаева и дисквалификация Дивеева ослабят армейцев. Тем не менее, прогнозируем, что ЦСКА не проиграет.

Матч наверняка будет не слишком результативным. Интересны варианты для ставок «обе забьют — нет» за 1.65 и ТМ 2,5 за 2.00. 0