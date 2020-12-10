«Брага» — «Заря». Прогноз (к. 5.65) и ставки на Лигу Европы 10 декабря 2020 года

«Брага» встретится на своем поле с луганской «Зарей» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 10 декабря, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Брага» — «Заря».

«Брага»

«Брага» на прошлой неделе выиграла в гостях у греческого АЕК и спокойно решила вопрос с выходом в плей-офф Лиги Европы. На данный момент в активе португальской команды 10 очков.

Теперь уже у «Браги» есть шанс финишировать на первом месте. Правда, одной лишь победы над «Зарей» будет недостаточно. В параллельном матче «Лестер» должен не выиграть у АЕК.

У «Браги» в текущем розыгрыше был лишь один неудачный матч. Португальцы в третьем туре проиграли «Лестеру» в гостевой встрече со счетом 0:4.

Календарь и таблица Лиги Европы

На своем поле «Брага» разгромила АЕК и сыграла вничью с «Лестером», забив в общей сложности шесть мячей.

«Заря»

Тем временем «Заря» уже потеряла шансы на выход из группы. Украинская команда провалила первую часто группового этапа, проиграв три матча кряду. Это и стало ключевым моментом.

Однако «Заря» оказалась намного лучше, чем о ней думали изначально. На прошлой неделе луганский клуб выиграл дома у «Лестера», а перед этим разгромил в Греции АЕК.

Победная серия «Зари» составляет уже четыре матча. В них команда Виктора Скрипника забила десять мячей.

Прогноз и ставка

На «Брагу» в предстоящем матче можно поставить за 1.52, ничью букмекеры предлагают за 4.80, а победу «Зари» — за 6.30.

Матч никак нельзя назвать принципиальным, однако велика вероятность, что обе команды будут играть на победу. В отличие от топ-клубов, от того же «Лестеру», для «Браги» и уж тем более для «Зари» имеют большое значение деньги, заработанные в еврокубках. Для «Зари» это вообще основная мотивация.

Поэтому тут еще вопрос, кто больше будет настроен — хозяева или гости.

Ставка — победа «Зари» или ничья + общий тотал матча больше 2,5 за 5.65. После успешного матча с «Лестером» украинский клуб может удивить и португальцев. 0