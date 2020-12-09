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    Оставят ли дублеры «Баварии» без евровесны «Локомотив»?

    «Бавария» — «Локомотив». Прогноз (к. 2.42) и ставки на Лигу чемпионов 9 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Локомотив»
    «Локомотив» — «Бавария»
    Мюнхенская «Бавария» примет московский «Локомотив» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 9 декабря, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Бавария» — «Локомотив».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа A 09 Декабря 2020 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 23:00 Локомотив Локомотив
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.30
  • X
  • 6.00
  • 2
  • 8.70
  • Ставка!
    •

    «Бавария»

    Мюнхенцы начали групповой этап Лиги чемпионов с неожиданно крупной домашней победы над «Атлетико» (4:0), после чего во 2-м туре не без труда справились в Москве с «Локомотивом» (2:1).

    Оба матча с «Зальцбургом» прошли в открытой атакующей манере и закончились победами «Баварии» — со счетом 6:2 на выезде и со счетом 3:1 дома.

    К пятому туру «Бавария» уже решила задачу выхода из группы и выставила против «Атлетико» второй состав, который не проиграл в Мадриде — 1:1.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В последнем матче мюнхенцы дома устроили перестрелку с «Лейпцигом» (3:3) в рамках Бундеслиги, дважды отыгрываясь по ходу матча и не сумев добиться победы.

    После 10 туров «Бавария» с 23 очками возглавляет таблицу Бундеслиги. Разница мячей 34-16, 12 голов забил Роберт Левандовски.

    «Локомотив»

    В стартовом матче ЛЧ «Локомотив» на выезде сыграл вничью с австрийским «Зальцбургом» (2:2), открыв счет, пропустив дважды и сумев отыграться.

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    • Затем «Локо» во 2-м туре оказал дома уверенное сопротивление «Баварии» (1:2). В 3-м туре москвичи вырвали очко у «Атлетико», пропустив в первом тайме, но сравняв 7 минут спустя благодаря пенальти.

    В 4-м туре Лиги чемпионов «Локомотив» в Мадриде отстоял нулевую ничью в матче ЛЧ с «Атлетико» (0:0), а в 5-м был дома разгромлен «Зальцбургом» (1:3), потеряв шансы на плей-офф.

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    • В последнем матче «Локомотив» в Москве обыграл «Рубин» (3:1) и с 28 очками после 17 туров идет на 6-м месте. Разница мячей 19-17.

    Прогноз и ставки

    На победу «Баварии» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.27, на ничью — 6.40, а на победу «Локомотива»— 9.60.

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    «Локомотив» с 3 очками замыкает таблицу группы А и для шанса на плей-офф Лиги Европы ему нужна только победа над дублем «Баварии» (13 очков), пока в параллельном матче «Атлетико» (6) будет оборонять свое второе место от «Зальцбурга» (4).

    Даже амбициозные дублеры «Баварии» вряд ли по зубам «Локомотиву», особенно в его нынешнем состоянии. Прогнозируем, что «Бавария» победит дома.

    Интересны варианты для ставок «обе забьют» за 1.66 и «второй тайм — более результативный» за 1.89. 0

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