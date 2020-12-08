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    «Зенит» — «Боруссия» Д: В Питере игра будет «верховой»?

    «Зенит» — «Боруссия» Д. Прогноз (к. 1.74) на тоталы в матче Лиге чемпионов 8 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Боруссия» Д
    Сергей Семак
    В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» на своем поле примет дортмундскую «Боруссию». Игра, которая пройдет 8 декабря в Санкт-Петербурге, начнется в 20:55 по мск. Прогноз на «Зенит» — «Боруссия» Д.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа F 08 Декабря 2020 года
    Зенит
  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 20:55 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.60
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 1.75
  • Ставка!
    •

    «Зенит»

    «Зенит» с одним заработанным баллом в копилке замыкает свой квартет ЛЧ, и точно финиширует последним в своей группе.

    Стартовали в этом турнире питерцы с домашнего фиаско от «Брюгге» (1:2), затем проиграли в Дортмунде «Боруссии» (0:2), после чего сыграли вничью в родных стенах с «Лацио» (1:1), которому потом уступили в Риме со счетом 1:3.

    В минувшем туре «сине-бело-голубые» были разгромлены в Бельгии «Брюгге» (0:3) и лишились шансов на евровесну. На выходных они обыграли в рамках РПЛ дома «Урал» (5:1), прервав тем самым свою 4-матчевую безвыигрышную серию.

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    В этом розыгрыше Лиги чемпионов «Зенит» забивал в трех случаях из пяти, но никогда больше гола за игру, а пропускал в каждой встрече, в среднем по два гола за матч.

    «Боруссия» Д

    «Боруссия» Д с десятью набранными очками возглавляет квартет F, но второй «Лацио» отстает всего лишь на один пункт. Немецкий коллектив уже добыл билет в плей-офф.

    Начали «шмели» этот турнир с выездного фиаско от римского клуба (1:3), после чего выиграли три поединка подряд. В этот период они дома одолели питерцев (2:0), а также дважды по 3:0 переиграли «Брюгге».

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  • 03/12/2020

    • В прошлом игровом дне ЛЧ «желто-черные» расписали мировую с «Лацио» (1:1) в родных стенах, а затем с таким же счетом сыграли в чемпионате Германии с «Айнтрахтом» на выезде.

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    • Отметим, что «Боруссия» в этой компании чемпионской лиги пропускала только от итальянцев, а с другими противниками она оставляли свои ворота на замке.

    Между собой эти противники провели три встречи, две из которых завершились на тотал больше 2,5.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Боруссии» предлагают — 1.81.

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    На викторию «Зенита» дают — 4.74, ничья оценена — в 3.98.

    Команда Сергея Семака уже потеряла все шансы на еврокубковую весну и просто доигрывает турнир, а «шмели» захотят сохранить первое место в группе. Та что ждем от этой игры отрытого футбола и «верхового» исхода. Наш прогноз — ТБ 2,5. 0

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    «Зенит» — «Боруссия» Д. Прогноз (к. 1.74) на тоталы в матче Лиге чемпионов 8 декабря 2020 года. Прогноз на «Зенит» — «Боруссия» Д. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74
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