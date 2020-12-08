«Зенит» — «Боруссия» Д. Прогноз (к. 1.74) на тоталы в матче Лиге чемпионов 8 декабря 2020 года

В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» на своем поле примет дортмундскую «Боруссию». Игра, которая пройдет 8 декабря в Санкт-Петербурге, начнется в 20:55 по мск. Прогноз на «Зенит» — «Боруссия» Д.

«Зенит»

«Зенит» с одним заработанным баллом в копилке замыкает свой квартет ЛЧ, и точно финиширует последним в своей группе.

Стартовали в этом турнире питерцы с домашнего фиаско от «Брюгге» (1:2), затем проиграли в Дортмунде «Боруссии» (0:2), после чего сыграли вничью в родных стенах с «Лацио» (1:1), которому потом уступили в Риме со счетом 1:3.

В минувшем туре «сине-бело-голубые» были разгромлены в Бельгии «Брюгге» (0:3) и лишились шансов на евровесну. На выходных они обыграли в рамках РПЛ дома «Урал» (5:1), прервав тем самым свою 4-матчевую безвыигрышную серию.

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В этом розыгрыше Лиги чемпионов «Зенит» забивал в трех случаях из пяти, но никогда больше гола за игру, а пропускал в каждой встрече, в среднем по два гола за матч.

«Боруссия» Д

«Боруссия» Д с десятью набранными очками возглавляет квартет F, но второй «Лацио» отстает всего лишь на один пункт. Немецкий коллектив уже добыл билет в плей-офф.

Начали «шмели» этот турнир с выездного фиаско от римского клуба (1:3), после чего выиграли три поединка подряд. В этот период они дома одолели питерцев (2:0), а также дважды по 3:0 переиграли «Брюгге».

В прошлом игровом дне ЛЧ «желто-черные» расписали мировую с «Лацио» (1:1) в родных стенах, а затем с таким же счетом сыграли в чемпионате Германии с «Айнтрахтом» на выезде.

Отметим, что «Боруссия» в этой компании чемпионской лиги пропускала только от итальянцев, а с другими противниками она оставляли свои ворота на замке.

Между собой эти противники провели три встречи, две из которых завершились на тотал больше 2,5.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Боруссии» предлагают — 1.81.

На викторию «Зенита» дают — 4.74, ничья оценена — в 3.98.

Команда Сергея Семака уже потеряла все шансы на еврокубковую весну и просто доигрывает турнир, а «шмели» захотят сохранить первое место в группе. Та что ждем от этой игры отрытого футбола и «верхового» исхода. Наш прогноз — ТБ 2,5. 0