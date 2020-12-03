«Рома» — «Янг Бойз». Прогноз (к. 2.30) и ставки на матч Лиги Европы 3 декабря 2020 года

В пятом туре группового этапа Лиги Европы «Рома» будет принимать «Янг Бойз». Игра пройдет на стадионе «Олимпико» 3 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Рома» — «Янг Бойз».

«Рома»

В четырех поединках группового раунда Лиги Европы римская команда смогла заработать 10 очков. В таблице квартете A она идет на вершине и опережает второй клуб на 3 пункта.

Первая встреча с «Янг Бойз» состоялась 22 октября. В гостевом поединке «Рома» добыла волевую победу (2:1). В следующем матче «волки» дома не смогли обыграть ЦСКА София (0:0).

В стыковых поединках с «ЧФР Клуж» команда Паулу Фонсеки дважды была сильнее. Сперва на «Олимпико» красно-желтые разгромили гостей (5:0), а затем на выезде они победили более скромно (2:0).

Все прогнозы на футбол

В чемпионате Италии «Рома» на выходных опустилась на шестое место. За 9 туров коллектив Паулу Фонсеки завоевал 17 очков. В последнем матче Серии А римляне крупно влетели «Наполи» (0:4).

«Янг Бойз»

Швейцарский клуб из Берна идет вторым в турнирной таблице группы A. В четырех поединках эта команда заработала 7 очков. От соперников из Рима она отстала на 3 пункта.

В стартовом поединке ЛЕ с «Ромой» на стадионе «Ванкдорф» «Янг Бойз» потерпел поражение (1:2). А первый балл прилетел в копилку желто-черных в противостоянии с «ЧФР Клуж» на выезде (1:1).

Выскочить на второе место в квартете команде Герардо Сеоане помогли стыковые матчи с ЦСКА Софией. На своем поле «пчелы» разгромили соперников из Болгарии (3:0), а в гостях швейцарцы победили минимально (1:0).

В домашнем первенстве «Янг Бойз» после восьми туров лидирует с 18 баллами в копилке. От ближайшего конкурента клуб из Берна оторвался на 2 пункта. В недавней игре чемпионата «пчелы» разбили «Лозанну» (3:0).

Прогноз и ставка

На победу «Ромы» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.87, на ничью — 3.96, а на победу «Янг Бойз» — 4.18.

Римская команда уже оформила себе путевку в плей-офф. Однако теперь ей осталось сохранить за собой первое место в группе, на которое сейчас претендует «Янг Бойз».

Кроме того, подопечным Паулу Фонсеки не помешало бы вернуть себе уверенность после разгрома от «Наполи» на выходных. Наши прогноз и ставка — победа «Ромы» с форой -1 за 2.30. 0