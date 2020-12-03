ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лукаку принес победу «Интеру»Лукаку перезагрузил «Интер» в Лиге чемпионов «Локомотив» — «Зальцбург»Прощание с мечтой о плей-офф. «Локо» проиграл решающий матч в Лиге чемпионов Зинедин Зидан«Реал» на грани сенсационного вылета из ЛЧ. «Шахтер» вновь нокаутировал «сливочных»
  • 19:53
    • Кабелла выйдет в старте «Краснодара» против «Ренна»
  • 20:07
    • «Истанбул» и «Лейпциг» назвали составы
  • 17:18
    • Хабиб назвал бойца, который станет следующим чемпионом UFC в легком весе
  • 17:02
    • Главного тренера «Сочи» Федотова дисквалифицировали на три матча
  • 15:58
    • Нурмагомедов: Если Уайт предложит 100 миллионов долларов — это будет проблемой
  • 15:46
    • Гончаренко объяснил, почему Влашич играет без отдыха
  • 15:17
    • Хабиб подтвердил, что не планирует возвращаться в UFC
    Все новости спорта

    Сможет ли «Брага» выиграть на поле АЕК?

    АЕК — «Брага». Прогноз (к. 2.15) и ставки на Лигу Европы 3 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на АЕК Афины Прогнозы на Брагу Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на АЕК — «Брага»
    «Брага»
    Греческий АЕК сыграет дома с португальской «Брагой» в пятом туре группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 3 декабря в Афинах, начало — в 20:55 мск. Прогноз на АЕК — «Брага».
    ×
    Футбол. Лига Европы. Группа G 03 Декабря 2020 года
    АЕК Афины
  • Афины
    •  АЕК Афины 20:55 Брага Брага
  • Брага
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.20
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 2.05
  • Ставка!
    •

    АЕК

    Греки свой шанс выйти из группы, по всей видимости, уже упустили. На прошлой неделе команда Массимо Карреры сенсационно проиграла на своем поле луганской «Заре» со счетом 0:3. Ключевым стало удаление полузащитника АЕК Евгения Шахова в начале второго тайма.

    В активе АЕК после четырех туров всего лишь три очка. «Зарю» греки опережают лишь по дополнительным показателям.

    Единственную победу АЕК одержал в гостевой игре с «Зарей», когда выиграл со счетом 4:1.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Перед матчами с украинским клубом АЕК проиграл «Браге» и «Лестеру». В Португалии греки пропустили три безответных мяча.

    «Брага»

    Тем временем «Брага» занимает второе место в группе. В четырех матчах португальцы набрали семь очков.

    В предыдущем туре «Брага» провела сумасшедший матч против «Лестера», в котором трижды вела в счете, но в итоге — невероятная ничья 3:3. Этот результат не позволил португальской команде сравняться с «Лестером» по набранным очкам. «Брага» отстает от представителя АПЛ на два очка.

  • ЦСКА нужны победы, «Рома» и «Арсенал» уже вышли из группы
  • Расклады Лиги Европы после четырех туров
  • 27/11/2020

    • В начале группового этапа «Брага» легко выиграла сначала у АЕК, а потом и у «Зари».

    Единственный негативный момент — гостевая игра с «Лестером», в котором «Брага» получила в свои ворота четыре безответных мяча.

    Стоит также отметить, что победная серия «Браги» в чемпионате Португалии составляет уже шесть матчей. Среди тех, кого обыграла команда Карлуша Карвальяла, была даже «Бенфика».

    Прогноз и ставка

    На АЕК в предстоящем матче можно поставить за 3.38, на ничью за 3.78, а на победу «Браги» — за 2.15.

    50 000ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    Несмотря на то, что греки чаще всего очень сильно сопротивляются в домашних матчах, «Брага», скорее всего, поставит жирную точку в борьбе за второе место и путевку в плей-офф.

    Ставка — победа «Браги» за 2.15.

    АЕК все-таки не хватает чего-то в игре, что хорошо было заметно уже в в первом матче с «Брагой». Кроме того, со второй попытки с афинским клубом справилась даже «Заря».

    Еще один вариант — тотал «Браги» больше 1,5 за 1.94. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.93
  • Прогноз на матч Краснодар — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.87
  • Прогноз на матч Краснодар — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.70
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.00
  • Прогноз на матч Леганес — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей — Рединг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Норвич Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.25
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Брюгге — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ювентус — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Ювентус — Динамо К
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Брюгге — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Севилья — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Ростов» — «Динамо»
  • Магия Шварца закончилась. «Ростов» рвется в чемпионскую гонку
    • 23:52 28/11/2020     «Атлетико» — «Локомотив»
  • Надежда на плей-офф. «Локо» сдержал «Атлетико» в Мадриде
    • 02:28 26/11/2020     Диего Марадона
  • Неповторимый гений. Марадону запомнят как одного из величайших в истории
    • 14:55 26/11/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    АЕК — «Брага». Прогноз (к. 2.15) и ставки на Лигу Европы 3 декабря 2020 года. Прогноз на АЕК — «Брага». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.15
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры