АЕК — «Брага». Прогноз (к. 2.15) и ставки на Лигу Европы 3 декабря 2020 года

Греческий АЕК сыграет дома с португальской «Брагой» в пятом туре группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 3 декабря в Афинах, начало — в 20:55 мск. Прогноз на АЕК — «Брага».

АЕК

Греки свой шанс выйти из группы, по всей видимости, уже упустили. На прошлой неделе команда Массимо Карреры сенсационно проиграла на своем поле луганской «Заре» со счетом 0:3. Ключевым стало удаление полузащитника АЕК Евгения Шахова в начале второго тайма.

В активе АЕК после четырех туров всего лишь три очка. «Зарю» греки опережают лишь по дополнительным показателям.

Единственную победу АЕК одержал в гостевой игре с «Зарей», когда выиграл со счетом 4:1.

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Перед матчами с украинским клубом АЕК проиграл «Браге» и «Лестеру». В Португалии греки пропустили три безответных мяча.

«Брага»

Тем временем «Брага» занимает второе место в группе. В четырех матчах португальцы набрали семь очков.

В предыдущем туре «Брага» провела сумасшедший матч против «Лестера», в котором трижды вела в счете, но в итоге — невероятная ничья 3:3. Этот результат не позволил португальской команде сравняться с «Лестером» по набранным очкам. «Брага» отстает от представителя АПЛ на два очка.

В начале группового этапа «Брага» легко выиграла сначала у АЕК, а потом и у «Зари».

Единственный негативный момент — гостевая игра с «Лестером», в котором «Брага» получила в свои ворота четыре безответных мяча.

Стоит также отметить, что победная серия «Браги» в чемпионате Португалии составляет уже шесть матчей. Среди тех, кого обыграла команда Карлуша Карвальяла, была даже «Бенфика».

Прогноз и ставка

На АЕК в предстоящем матче можно поставить за 3.38, на ничью за 3.78, а на победу «Браги» — за 2.15.

Несмотря на то, что греки чаще всего очень сильно сопротивляются в домашних матчах, «Брага», скорее всего, поставит жирную точку в борьбе за второе место и путевку в плей-офф.

Ставка — победа «Браги» за 2.15.

АЕК все-таки не хватает чего-то в игре, что хорошо было заметно уже в в первом матче с «Брагой». Кроме того, со второй попытки с афинским клубом справилась даже «Заря».

Еще один вариант — тотал «Браги» больше 1,5 за 1.94. 0