«Севилья» — «Челси». Прогноз (к. 1.90) на тоталы в матче Лиги чемпионов 2 декабря 2020 года

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» будет принимать «Челси». Игра пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» 2 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Севилья» — «Челси».

«Севилья»

Испанская команда из одноименного города находится на втором месте в квартете E с 10 очками в копилке. От лидеров она отстает только по дополнительным показателям.

Первый матч с «Челси» состоялся 20 октября. Тогда на «Стэмфорд Бридж» соперники так и не выявили победителя (0:0). А во втором туре ЛЧ «Севилья» минимально обыграла «Ренн» (1:0).

В стыковых матчах с «Краснодаром» команде Юлена Лопетеги было непросто. В первом поединке красно-белые победили в меньшинстве (3:2), а во втором они вырвали 3 очка на 95-й минуте (2:1).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В Примере «Севилье» удалось подняться на пятое место в таблице. За 9 матчей она заработала 16 баллов. Перед продолжением еврокубков красно-белые успели победить «Уэску» в 11-м туре Ла Лиги (1:0).

«Челси»

Лондонский клуб также имеет 10 очков в своей копилке. В турнирной таблице группы E он пока лидирует и опережает «Севилью» по второстепенным данным.

Единственная потеря очков в еврокубках случилась в матче против испанского клуба на «Стэмфорд Бридж» (0:0). Но уже во втором туре «Челси» в гостях разгромил «Краснодар» (4:0).

Затем были стыковые матчи с «Ренном». В первом поединке лондонцы победили уверенно (3:0), а в следующей встрече команда Фрэнка Лэмпарда добыла желаемый результат в компенсированное время (2:1).

В английском первенстве «Челси» занимает третье место. От лидеров «аристократы» отстают на 2 пункта. В минувшее воскресенье синие дома расписали мировую с «Тоттенхэмом» (0:0).

Прогноз и ставка

Победа «Севильи» в этой встрече оценивается в 2.89, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.40, а на победу «Челси» — 2.59.

Обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф. Однако между собой им предстоит распределить первое и второе место. В текущем сезоне ЛЧ «Челси» пропустил всего 1 гол, а «Севилья» — 3.

Надежность в защите этих коллективов находится на высоком уровне. Поэтому встреча двух немотивированных команд может превратиться в скучную тактическую дуэль. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2.5 за 1.90. 0