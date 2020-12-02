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    Сколько голов забьют лидеры группы E?

    «Севилья» — «Челси». Прогноз (к. 1.90) на тоталы в матче Лиги чемпионов 2 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Севилья» — «Челси»
    Иван Ракитич
    В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» будет принимать «Челси». Игра пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» 2 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Севилья» — «Челси».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа E 02 Декабря 2020 года
    Севилья
  • Севилья
    •  Севилья 23:00 Челси Челси
  • Лондон
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.70
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.60
  • Ставка!
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    «Севилья»

    Испанская команда из одноименного города находится на втором месте в квартете E с 10 очками в копилке. От лидеров она отстает только по дополнительным показателям.

    Первый матч с «Челси» состоялся 20 октября. Тогда на «Стэмфорд Бридж» соперники так и не выявили победителя (0:0). А во втором туре ЛЧ «Севилья» минимально обыграла «Ренн» (1:0).

    В стыковых матчах с «Краснодаром» команде Юлена Лопетеги было непросто. В первом поединке красно-белые победили в меньшинстве (3:2), а во втором они вырвали 3 очка на 95-й минуте (2:1).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В Примере «Севилье» удалось подняться на пятое место в таблице. За 9 матчей она заработала 16 баллов. Перед продолжением еврокубков красно-белые успели победить «Уэску» в 11-м туре Ла Лиги (1:0).

    «Челси»

    Лондонский клуб также имеет 10 очков в своей копилке. В турнирной таблице группы E он пока лидирует и опережает «Севилью» по второстепенным данным.

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    • Единственная потеря очков в еврокубках случилась в матче против испанского клуба на «Стэмфорд Бридж» (0:0). Но уже во втором туре «Челси» в гостях разгромил «Краснодар» (4:0).

    Затем были стыковые матчи с «Ренном». В первом поединке лондонцы победили уверенно (3:0), а в следующей встрече команда Фрэнка Лэмпарда добыла желаемый результат в компенсированное время (2:1).

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  • «Севилья» — «Челси». Прогноз с коэффициентом 1.88

    • В английском первенстве «Челси» занимает третье место. От лидеров «аристократы» отстают на 2 пункта. В минувшее воскресенье синие дома расписали мировую с «Тоттенхэмом» (0:0).

    Прогноз и ставка

    Победа «Севильи» в этой встрече оценивается в 2.89, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.40, а на победу «Челси» — 2.59.

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    Обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф. Однако между собой им предстоит распределить первое и второе место. В текущем сезоне ЛЧ «Челси» пропустил всего 1 гол, а «Севилья» — 3.

    Надежность в защите этих коллективов находится на высоком уровне. Поэтому встреча двух немотивированных команд может превратиться в скучную тактическую дуэль. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2.5 за 1.90. 0

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    «Севилья» — «Челси». Прогноз (к. 1.90) на тоталы в матче Лиги чемпионов 2 декабря 2020 года. Прогноз на «Севилья» — «Челси». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90
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