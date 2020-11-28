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    «Сассуоло» поборется с «Интером» за очки

    «Сассуоло» — «Интер». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч Серии А 28 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Сассуоло» — «Интер»
    Доменико Берарди
    В 9 туре итальянской Серии А «Сассуоло» примет «Интер» на стадионе «Мапей — Читта дель Триколоре». Противостояние состоится 28 ноября. Стартовый свисток дадут в 17:00 по Москве. Прогноз на «Сассуоло» — «Интер».
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    Футбол. Италия. Серия А 28 Ноября 2020 года
    Сассуоло
  • Сассуоло
    •  Сассуоло 17:00 Интер Интер
  • Милан
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.35
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 1.75
  • Ставка!
    •

    «Сассуоло»

    Хозяева очень хорошо проводят этот сезон. Они входят в тройку команд Серии А, которые еще ни разу не проиграли. В турнирной таблице «черно-зеленые» занимают второе место и отстают от «Милана» всего на два пункта.

    «Сассуоло» не пропускал в последних трех турах. Команда взяла по три очка в матчах против «Наполи» и «Вероны» (2:0), а также разошлась миром с «Удинезе» (0:0).

    Примечательно, что при всей своей эффективности, подопечные Роберто Де Дзерби победили только в одной домашней игре.

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    Можно еще добавить, что «Сассуоло» имеет неплохой показатель надежности — всего 9 пропущенных голов в 8 турах. Это четвертый показатель чемпионата.

    «Интер»

    «Нерадзурри» отстают от «Сассуоло» на 3 пункта, имея 15 балов на счету. Подопечные Конте занимают лишь пятую позицию и в последних трех турах победить удалось лишь раз.

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  • 24/11/2020

    • «Интер» выиграл в прошлом туре у «Торино» 4:2, а перед этим было две ничьи подряд с «Аталантой» 1:1 и «Пармой» 2:2. 17 ноября команда потерпела свое первое поражение в сезоне от «Милана» со счетом 1:2.

    25 ноября «черно-синие» провели поединок в Лиге чемпионов и там проиграли «Реалу» со счетом 0:2. В шести последних выступлениях у «Интера» только одна победа.

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    Матиас Весино и Александр Коларов — это футболисты, которые находятся в лазарете клуба.

    Прогноз и ставка

    Несмотря на неважную серию «Интера», букмекеры считают его фаворитом за 1.75, тогда как на «Сассуоло» предлагают 4.50. Ничью дают за 4.10.

    4:3 победа «Интера» и 3:3 — так играли команды в прошлых двух матчах. «Интер» немало пропустил от «Торино», а «Сассуоло» еще опаснее. Мы ставим на тотал больше 3.0 за 1.68. Голы должны быть в этой игре.

    Хозяева не проигрывают 8 матчей в Серии А, поэтому можно поставить на Ф1 (+1) за 1.69. 0

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    «Сассуоло» — «Интер». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч Серии А 28 ноября 2020 года. Прогноз на «Сассуоло» — «Интер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.68
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