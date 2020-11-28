«Сассуоло» — «Интер». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч Серии А 28 ноября 2020 года

В 9 туре итальянской Серии А «Сассуоло» примет «Интер» на стадионе «Мапей — Читта дель Триколоре». Противостояние состоится 28 ноября. Стартовый свисток дадут в 17:00 по Москве. Прогноз на «Сассуоло» — «Интер».

«Сассуоло»

Хозяева очень хорошо проводят этот сезон. Они входят в тройку команд Серии А, которые еще ни разу не проиграли. В турнирной таблице «черно-зеленые» занимают второе место и отстают от «Милана» всего на два пункта.

«Сассуоло» не пропускал в последних трех турах. Команда взяла по три очка в матчах против «Наполи» и «Вероны» (2:0), а также разошлась миром с «Удинезе» (0:0).

Примечательно, что при всей своей эффективности, подопечные Роберто Де Дзерби победили только в одной домашней игре.

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Можно еще добавить, что «Сассуоло» имеет неплохой показатель надежности — всего 9 пропущенных голов в 8 турах. Это четвертый показатель чемпионата.

«Интер»

«Нерадзурри» отстают от «Сассуоло» на 3 пункта, имея 15 балов на счету. Подопечные Конте занимают лишь пятую позицию и в последних трех турах победить удалось лишь раз.

«Интер» выиграл в прошлом туре у «Торино» 4:2, а перед этим было две ничьи подряд с «Аталантой» 1:1 и «Пармой» 2:2. 17 ноября команда потерпела свое первое поражение в сезоне от «Милана» со счетом 1:2.

25 ноября «черно-синие» провели поединок в Лиге чемпионов и там проиграли «Реалу» со счетом 0:2. В шести последних выступлениях у «Интера» только одна победа.

Матиас Весино и Александр Коларов — это футболисты, которые находятся в лазарете клуба.

Прогноз и ставка

Несмотря на неважную серию «Интера», букмекеры считают его фаворитом за 1.75, тогда как на «Сассуоло» предлагают 4.50. Ничью дают за 4.10.

4:3 победа «Интера» и 3:3 — так играли команды в прошлых двух матчах. «Интер» немало пропустил от «Торино», а «Сассуоло» еще опаснее. Мы ставим на тотал больше 3.0 за 1.68. Голы должны быть в этой игре.

Хозяева не проигрывают 8 матчей в Серии А, поэтому можно поставить на Ф1 (+1) за 1.69. 0