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    «Марсель» — «Нант». Прогноз (к. 2.14) и ставки на матч чемпионата Франции 28 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Нант»
    Димитри Пайет
    В субботу, 28 ноября, в рамках 12-го тура французской Лиги 1 «Марсель» на своем стадионе «Велодром» сыграет с «Нантом». Встреча начнется в 19:00 по мск. Прогноз на «Марсель» — «Нант».
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    Футбол. Франция. Лига 1 28 Ноября 2020 года
    Марсель
  • Франция. Лига 1
    •  Марсель 19:00 Нант Нант
  • Франция. Лига 1
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 3.70
  • Ставка!
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    «Марсель»

    В активе «Марселя» после девяти сыгранных матчей имеется 18 очков и он находится на шестом месте, однако по потерянным очкам идет вровень с лидирующим ПСЖ.

    За всю турнирную дистанцию «южане» добыли пять викторий, три раза сыграли вничью и потерпели только одно фиаско, забить удалось 12 мячей, пропустили восемь голов.

    В своем последнем поединке чемпионата «провансальцы» обыграли на выезде «Страсбур» со счетом 1:0, что стало их третьей викторией подряд. А беспроигрышная серия команды в чемпионате достигла шести поединков. Накануне они проиграли дома 0:2 «Порту» в ЛЧ.

    Календарь и таблица Лиги 1

    На своей территории «Марсель» в текущем чемпионате провел лишь четыре игры, в которых победил только в одном матче, дважды сыграл вничью и раз проиграл, разница мячей — 5:5.

    «Нант»

    «Нант» перед стартом данного тура занимает 14 место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 13 очков в 11 проведенных матчах.

    Коллектив в текущем первенстве добыл только три победных результата, четыре раза уступил и столько же поединков свел вничью, разница мячей в этих играх составляет 13:15.

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    • В середине недели в перенесенном поединке восьмого тура «канарейки» сыграли вничью 1:1 в гостях с «Лансом», что стало для них второй мировой кряду, а не проигрывают они уже три подряд встречах.

    На выезде в текущем розыгрыше Лиги 1 «Нант» выиграл лишь одну игру из пяти проведенных, дважды сыграл вничью при трех фиаско, забил пять мячей, а пропустил в свои ворота семь.

    В прошлом сезоне «Марсель» дома проиграл «Нанту» со счетом 1:3, а на поле «канареек» была мировая — 0:0.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Марселя» — 2.14, победа «Нанта» — 3.78, ничья — 3.52.

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    «Нант» не проиграл ни одного из пяти последних поединков «Марселю», однако на этот раз «южане» должны взять три очка после фиаско в ЛЧ.

    Наша ставка и прогноз — П1. 0

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