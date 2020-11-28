«Марсель» — «Нант». Прогноз (к. 2.14) и ставки на матч чемпионата Франции 28 ноября 2020 года

В субботу, 28 ноября, в рамках 12-го тура французской Лиги 1 «Марсель» на своем стадионе «Велодром» сыграет с «Нантом». Встреча начнется в 19:00 по мск. Прогноз на «Марсель» — «Нант».

«Марсель»

В активе «Марселя» после девяти сыгранных матчей имеется 18 очков и он находится на шестом месте, однако по потерянным очкам идет вровень с лидирующим ПСЖ.

За всю турнирную дистанцию «южане» добыли пять викторий, три раза сыграли вничью и потерпели только одно фиаско, забить удалось 12 мячей, пропустили восемь голов.

В своем последнем поединке чемпионата «провансальцы» обыграли на выезде «Страсбур» со счетом 1:0, что стало их третьей викторией подряд. А беспроигрышная серия команды в чемпионате достигла шести поединков. Накануне они проиграли дома 0:2 «Порту» в ЛЧ.

Календарь и таблица Лиги 1

На своей территории «Марсель» в текущем чемпионате провел лишь четыре игры, в которых победил только в одном матче, дважды сыграл вничью и раз проиграл, разница мячей — 5:5.

«Нант»

«Нант» перед стартом данного тура занимает 14 место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 13 очков в 11 проведенных матчах.

Коллектив в текущем первенстве добыл только три победных результата, четыре раза уступил и столько же поединков свел вничью, разница мячей в этих играх составляет 13:15.

В середине недели в перенесенном поединке восьмого тура «канарейки» сыграли вничью 1:1 в гостях с «Лансом», что стало для них второй мировой кряду, а не проигрывают они уже три подряд встречах.

На выезде в текущем розыгрыше Лиги 1 «Нант» выиграл лишь одну игру из пяти проведенных, дважды сыграл вничью при трех фиаско, забил пять мячей, а пропустил в свои ворота семь.

В прошлом сезоне «Марсель» дома проиграл «Нанту» со счетом 1:3, а на поле «канареек» была мировая — 0:0.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Марселя» — 2.14, победа «Нанта» — 3.78, ничья — 3.52.

«Нант» не проиграл ни одного из пяти последних поединков «Марселю», однако на этот раз «южане» должны взять три очка после фиаско в ЛЧ.

Наша ставка и прогноз — П1. 0