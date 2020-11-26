АЗ Алкмар — «Реал Сосьедад». Прогноз (к. 1.88) и ставки на Лигу Европы 26 ноября 2020 года

Голландский АЗ встретится на своем поле с «Реал Сосьедадом» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 26 ноября в Алкмаре, начало — в 23:00 мск. Прогноз на АЗ Алкмар — «Реал Сосьедад».

АЗ

Клуб из Алкмара после трех туров набрал шесть очков и занимает второе место в группе.

Голландский клуб стал автором одной из главных сенсаций в стартовом туре. Тогда АЗ одержал гостевую победу над «Наполи» (1:0). Без везения, конечно, не обошлось, но в нужный момент АЗ смог сдержать настырную атаку неаполитанцев.

Вторую победу АЗ одержал в домашнем матче с «Риекой». При этом голландцы разгромили хорватскую команду со счетом 4:1.

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Вполне достойно АЗ сыграл и против «Реал Сосьедада» в гостевом матче. Правда, на этот раз команда Арне Слота уступила.

«Реал Сосьедад»

Самое главное, что нужно знать о «Реал Сосьедаде», — это лидер текущего чемпионата Испании. Баски опережают всех, включая «Реал» (на шесть очков), «Атлетико» (на три) и «Барселону» (на 12!).

В Лиге Европы «Реал Сосьедад» тоже стартовал вполне успешно. Клуб из Сан-Себатьяна пока что занимает третье место в группе, но в его активе те же шесть очков, что и у «Наполи» и АЗ. От главных конкурентов «Реал Сосьедад» отстает по дополнительным показателям.

«Реал Сосьедад» одержал победы над «Риекой» и АЗ, выиграв в обоих случаях со счетом 1:0.

В домашнем матче с «Наполи» тоже был зафиксирован счетом 1:0, но только в пользу соперника. Но по качеству футбола баски, конечно же, не уступали итальянскому гранду.

Прогноз и ставка

На победу АЗ можно поставить за 4.00, ничью букмекеры предлагают тоже за 4.00, а победу «Реал Сосьедада» за 1.98.

АЗ показал себя с очень хорошей стороны в предыдущих матчах, но теперь голландцев ждет встреча с очень мотивированным соперником. Испанцы в таких матчах, как правило, лучше всех играют на результат.

Поэтому ставка — на победу «Реал Сосьедада» за 1.98. Скорее всего, команда Иманола Альгуасиля снова выиграет с минимальным счетом.

Еще одна ставка — тотал «Реал Сосьедада» больше 1,5 за 1.88. 0