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    Сможет ли «Реал Сосьедад» выиграть в Алкмаре?

    АЗ Алкмар — «Реал Сосьедад». Прогноз (к. 1.88) и ставки на Лигу Европы 26 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на АЗ Алкмар — «Реал Сосьедад»
    Давид Силва
    Голландский АЗ встретится на своем поле с «Реал Сосьедадом» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 26 ноября в Алкмаре, начало — в 23:00 мск. Прогноз на АЗ Алкмар — «Реал Сосьедад».
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    Футбол. Лига Европы. Группа F 26 Ноября 2020 года
    АЗ Алкмар
  • Алкмар
    •  АЗ Алкмар 23:00 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.15
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 1.82
  • Ставка!
    •

    АЗ

    Клуб из Алкмара после трех туров набрал шесть очков и занимает второе место в группе.

    Голландский клуб стал автором одной из главных сенсаций в стартовом туре. Тогда АЗ одержал гостевую победу над «Наполи» (1:0). Без везения, конечно, не обошлось, но в нужный момент АЗ смог сдержать настырную атаку неаполитанцев.

    Вторую победу АЗ одержал в домашнем матче с «Риекой». При этом голландцы разгромили хорватскую команду со счетом 4:1.

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    Вполне достойно АЗ сыграл и против «Реал Сосьедада» в гостевом матче. Правда, на этот раз команда Арне Слота уступила.

    «Реал Сосьедад»

    Самое главное, что нужно знать о «Реал Сосьедаде», — это лидер текущего чемпионата Испании. Баски опережают всех, включая «Реал» (на шесть очков), «Атлетико» (на три) и «Барселону» (на 12!).

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    • В Лиге Европы «Реал Сосьедад» тоже стартовал вполне успешно. Клуб из Сан-Себатьяна пока что занимает третье место в группе, но в его активе те же шесть очков, что и у «Наполи» и АЗ. От главных конкурентов «Реал Сосьедад» отстает по дополнительным показателям.

    «Реал Сосьедад» одержал победы над «Риекой» и АЗ, выиграв в обоих случаях со счетом 1:0.

    В домашнем матче с «Наполи» тоже был зафиксирован счетом 1:0, но только в пользу соперника. Но по качеству футбола баски, конечно же, не уступали итальянскому гранду.

    Прогноз и ставка

    На победу АЗ можно поставить за 4.00, ничью букмекеры предлагают тоже за 4.00, а победу «Реал Сосьедада» за 1.98.

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    АЗ показал себя с очень хорошей стороны в предыдущих матчах, но теперь голландцев ждет встреча с очень мотивированным соперником. Испанцы в таких матчах, как правило, лучше всех играют на результат.

    Поэтому ставка — на победу «Реал Сосьедада» за 1.98. Скорее всего, команда Иманола Альгуасиля снова выиграет с минимальным счетом.

    Еще одна ставка — тотал «Реал Сосьедада» больше 1,5 за 1.88. 0

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