«Жирона» — «Малага». Прогноз (к. 2.04) и ставки на матч чемпионата Испании 24 ноября 2020 года

Во вторник, 24 ноября, в 14-м туре испанской Сегунды «Жирона» в домашнем матче сыграет с «Малагой». Встреча начнется в 21:00 по мск. Прогноз на «Жирона» — «Малага».

«Жирона»

«Жирона» в текущем розыгрыше Сегунды идет на 12 месте в турнирной таблице, имея на своем счету 18 набранных баллов, однако от зоны плей-офф отстает всего на два пункта.

За 12 проведенных матчей текущего первенства каталонский коллектив пять раз праздновал победу, трижды сыграл вничью и четыре раза уходил с поля поверженным, разница мячей 10:12.

В минувшем туре «бело-красные» на выезде смогли одолеть лидирующий «Эспаньол» (2:1), а перед этим не могли выиграть в четырех играх подряд, проиграв дома 0:1 «Мальорке» и трижды сыграв вничью.

Все прогнозы на футбол

В текущем первенстве «Жирона» на своем поле выступает не особо хорошо, выиграв два матча при двух поражениях и одном ничейном исходе, разница мячей — 4:4.

«Малага»

«Малага», избежавшая с большим трудом в прошлом сезоне понижения в классе, в текущем розыгрыше Сегунды также имеет на своем счету 18 набранных баллов, но провела на игру больше.

В текущем первенстве «анчоусы» пять раз праздновали победу, трижды делили очки с оппонентами и пять раз уходили с поля ни с чем, разница мячей составляет 11:18.

Так в прошлом туре они дома проиграли «Леганесу» со счетом 1:2, а ранее расписали мировую с «Понферрадиной» (1:1) и добыли гостевую викторию над «Сабеделем» (2:1).

«Малага» в текущей Сегунде вне родных стен выиграла три поединка, трижды терпела фиаско и один матч закончила вничью, разница забитых и пропущенных — 7:12.

В прошлом чемпионате эти клубы обменялись домашними выигрышами — 1:0 и 0:2.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Жироны» предлагают — 2.04.

На викторию «Малаги» дают — 4.20, ничья оценена — в 3.14.

Прогнозируем, что «Жирона» на своей арене сможет одолеть «Малагу», которую пока дома только обыгрывала. 0