ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ХалкТрансферный дайджест. 17-23 ноября Система игры Клоппа дает результат вопреки травмам«Ливерпуль» — фаворит на титул вопреки кадровому кризису Даниил МедведевМощнейшая победа Медведева, дебют Рублева и заколдованный турнир для Надаля
  • 22:11
    • «Авангард» переиграл «Ак Барс» в юбилейном матче
  • 21:51
    • ЦСКА крупно уступил «Сибири»
  • 21:48
    • Рижское «Динамо» обыграло «Куньлунь»
  • 20:56
    • Соболев не сыграет за «Спартак» до зимнего перерыва
  • 18:59
    • «Химки» одержали выездную победу над «Уфой»
  • 17:35
    • Объявлены номинанты на премии Globe Soccer
  • 15:55
    • Стали известны сроки восстановления Ибрагимовича
    Все новости спорта

    «Жирондинцы» добудут три очка в игре с «анчоусами»?

    «Жирона» — «Малага». Прогноз (к. 2.04) и ставки на матч чемпионата Испании 24 ноября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Малагу Прогнозы на Жирону
    Во вторник, 24 ноября, в 14-м туре испанской Сегунды «Жирона» в домашнем матче сыграет с «Малагой». Встреча начнется в 21:00 по мск. Прогноз на «Жирона» — «Малага».
    ×
    Футбол. Испания. Сегунда 24 Ноября 2020 года
    Жирона
  • Испания. Сегунда
    •  Жирона 21:00 Малага Малага
  • Малага
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.00
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 4.20
  • Ставка!
    •

    «Жирона»

    «Жирона» в текущем розыгрыше Сегунды идет на 12 месте в турнирной таблице, имея на своем счету 18 набранных баллов, однако от зоны плей-офф отстает всего на два пункта.

    За 12 проведенных матчей текущего первенства каталонский коллектив пять раз праздновал победу, трижды сыграл вничью и четыре раза уходил с поля поверженным, разница мячей 10:12.

    В минувшем туре «бело-красные» на выезде смогли одолеть лидирующий «Эспаньол» (2:1), а перед этим не могли выиграть в четырех играх подряд, проиграв дома 0:1 «Мальорке» и трижды сыграв вничью.

    Все прогнозы на футбол

    В текущем первенстве «Жирона» на своем поле выступает не особо хорошо, выиграв два матча при двух поражениях и одном ничейном исходе, разница мячей — 4:4.

    «Малага»

    «Малага», избежавшая с большим трудом в прошлом сезоне понижения в классе, в текущем розыгрыше Сегунды также имеет на своем счету 18 набранных баллов, но провела на игру больше.

    В текущем первенстве «анчоусы» пять раз праздновали победу, трижды делили очки с оппонентами и пять раз уходили с поля ни с чем, разница мячей составляет 11:18.

  • Худшая за 25 лет «Барселона» страдает от влияния Месси
  • Реакция прессы на матч «Атлетико» — «Барселона»
  • Вчера

    • Так в прошлом туре они дома проиграли «Леганесу» со счетом 1:2, а ранее расписали мировую с «Понферрадиной» (1:1) и добыли гостевую викторию над «Сабеделем» (2:1).

    «Малага» в текущей Сегунде вне родных стен выиграла три поединка, трижды терпела фиаско и один матч закончила вничью, разница забитых и пропущенных — 7:12.

    В прошлом чемпионате эти клубы обменялись домашними выигрышами — 1:0 и 0:2.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Жироны» предлагают — 2.04.

    50 000ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch

    На викторию «Малаги» дают — 4.20, ничья оценена — в 3.14.

    Прогнозируем, что «Жирона» на своей арене сможет одолеть «Малагу», которую пока дома только обыгрывала. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    4.50
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.48
  • Прогноз на матч Атлетик — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.41
  • Экспресс дня 23 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Северсталь — Витязь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Торпедо — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:10
    •  1.97
  • Прогноз на матч Сочи — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч СКА — Барыс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.59
  • Прогноз на матч Йокерит — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Ренн — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  1.61
  • Прогноз на матч Краснодар — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  2.26
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лацио — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Сербия — Россия
  • Сыграли как немцы. Белградский позор стоил россиянам путевки в Лигу А
    • 03:01 19/11/2020     Станислав Черчесов
  • Казнить нельзя помиловать. Не пора ли сборной России попрощаться с Черчесовым?
    • 02:40 20/11/2020     Фрагмент матча
  • Спорный пенальти лишил «Зенит» победы. Дзюба ничем не помог клубу
    • 20:48 21/11/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Жирона» — «Малага». Прогноз (к. 2.04) и ставки на матч чемпионата Испании 24 ноября 2020 года. Прогноз на «Жирона» — «Малага». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.04
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры