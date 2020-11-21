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    Добудут ли мюнхенцы крупную победу у себя дома?

    «Бавария» — «Вердер». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч Бундеслиги 21 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Вердер»
    Томас Мюллер
    В восьмом туре чемпионата Германии «Бавария» будет принимать «Вердер». Игра пройдет на «Альянц Арене» 21 ноября. Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «Бавария» — «Вердер».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 21 Ноября 2020 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 17:30 Вердер Вердер
  • Бремен
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.12
  • X
  • 10.00
  • 2
  • 17.00
  • Ставка!
    •

    «Бавария»

    В семи турах Бундеслиги мюнхенская команда набрала 18 очков, благодаря чему она сейчас лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента на 2 балла.

    За 7 поединков «Бавария» успела забить 27 голов. Единственное поражение в этом сезоне красные потерпели во втором туре, когда в гостях крупно влетели «Хоффенхайму» (1:4).

    В десяти играх после той встречи команда Ханси Флика идет без потерь. В одном из матчей баварцы обыграли «Боруссию» Д в споре за Суперкубок (3:2). А после победы над «Гертой» в чемпионате (3:2) «мюнхенская машина» прошла «Дюрен» в Кубке страны (3:0).

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    Позже в Бундеслиге «Бавария» победила «Арминию» (4:1), «Айнтрахт» (5:0), «Кельн» (2:1) и «Боруссию» Д (3:2). А в еврокубках команда Флика была сильнее «Атлетико» (4:0), «Локомотива» (2:1) и «Зальцбурга» (6:2).

    «Вердер»

    Бременская команда в семи турах чемпионата набрала 10 очков, а также забила и пропустила по 9 голов. В таблице она находится на девятом месте и отстает от еврокубковой зоны всего на 2 пункта.

    На старте сезона «Вердер» встретился с клубом «Карл-Цейс Йена» в 1/32 финала Кубка Германии. В гостевом поединке зелено-белые спокойно разобрались с представителями Региональной лиги (2:0).

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    • А новый розыгрыш Бундеслиги «музыканты» начали с поражения. В родных стенах подопечные Флориана Кофельдта крупно проиграли «Герте» (1:4). Затем бременцы победили «Шальке» (3:1) и «Арминию» (1:0).

    С 17 октября по 6 ноября «Вердер» провел еще четыре встречи в чемпионате. Все они завершились вничью с одинаковым счетом. Миром команда Кофельдта разошлась с «Фрайбургом» (1:1), «Хоффенхаймом» (1:1), «Айнтрахтом» (1:1) и «Кельном» (1:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Баварии» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.12, на ничью — 11.0, а на победу «Вердера» — 21.0.

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    Как и в предыдущих сезонах, мюнхенцы в чемпионате идут уверенно. В трех домашних матчах из четырех в разных турнирах команда Флика выиграли с разницей в 4+ гола и не пропускала в свою сетку.

    А в шести очных встречах из десяти последних на «Альянц Арене» хозяева обеспечивали себе преимущество в три мяча. В грядущем поединке мощная баварская машина также сможет разгромить гостей. Наши прогноз и ставка — победа «Баварии» с форой -2.5 за 1.79. 0

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    «Бавария» — «Вердер». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч Бундеслиги 21 ноября 2020 года. Прогноз на «Бавария» — «Вердер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.79
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