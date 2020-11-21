«Арминия» — «Байер». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч чемпионата Германии 21 ноября 2020 года

В субботу, 21 ноября, «Арминия» в Билефельде на «Шюко Арена» сыграет с «Байером» в 8-м туре чемпионата Германии по футболу. Игра начнется в 17:30 по мск. Прогноз на «Арминия» — «Байер».

«Арминия»

Выходцы Второй Бундеслиги из Билефельда в семи играх главного турнира Германии заработали 4 балла. В таблице чемпионата эта команда находится на 15 месте.

В самом начале сезона «Арминия» встретилась с «Эссеном» в 1/32 финала Кубка страны. Гостевой поединок синие проиграли (0:1), из-за чего на ранней стадии попрощались с турниром.

В Бундеслиге подопечные Уве Нойхауза начали свои выступления с ничейной битвы с «Айнтрахтом» (1:1), а во втором туре эта команда на своем поле переиграла «Кельн» (1:0).

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Но в пяти следующих матчах немецкого первенства «Арминия» осталась без очков. В этих играх коллектив Нойхауза потерпел поражения от «Вердера» (0:1), «Баварии» (1:4), «Вольфсбурга» (1:2), «Дортмунда» (0:2) и «Унион» Берлина (0:5).

«Байер»

«Байер» с 15 набранными баллами находится на четвертом месте в турнирной таблице Бундеслиги, а отставание от лидера составляет всего три очка.

«Аптекари» в чемпионате Германии пока идут без поражений, одержав четыре виктории при трех ничейных исходах. В позапрошлом туре они на выезде одолели «Фрайбург» со счетом 4:2, а перед этим в родных стенах переиграли «Аугсбург» (3:1).

В предыдущем поединке Бундеслиги леверкузенцы переиграли на своем поле «Боруссию» Менхенгладбах со счетом 4:3.

Также коллектив из Леверкузена весьма неплохо выступает и в Лиге Европы, выиграв два матча при одном поражении. Накануне «Байер» в гостях по-волевому обыграл израильский «Хапоэля» из Беэр-Шевы (4:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,53.

Успех хозяев поля оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 4,33.

Наши прогноз и ставка — «Байер» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,10. 0