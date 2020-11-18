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    Дома ирландцы не дадут слабину

    Ирландия — Болгария. Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Лиги наций 18 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Ирландия — Болгария
    Шейн Даффи
    В шестом туре Лиги наций сборная Ирландии примет у себя дома сборную Болгарии. Игра пройдет на стадионе «Авива» в Дублине. Начало матча в 22:45 по мск. Прогноз на Ирландия — Болгария.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. B4 18 Ноября 2020 года
    Ирландия
  • Дублин
    •  Ирландия 22:45 Болгария Болгария
  • София
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.67
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 5.70
  • Ставка!
    •

    Ирландия

    У ирландец еще есть дела в этом розыгрыше Лиги наций. Команда должна отстоять право остаться в Лиге B. Сейчас коллектив имеет 2 очка, при этом от зоны вылета его отделяет один пункт.

    Ирландия не выиграла ни одной встречи. В прошлых двух у хозяев были неудачи. «Парни в зеленом» с минимальным счетом проиграли финнам и валлийцам. Также можно отметить разгромное поражение от Англии в контрольном поединке.

    «Зеленая армия» не забивает уже шесть игр подряд. В нынешнем розыгрыше турнира команда отличилась лишь одним забитым голом и это самый низкий показатель в Лиге B.

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    Дома ирландцы проигрывают редко. В шести домашних поединках у хозяев только одно фиаско.

    Болгария

    Болгарам нужно побеждать, если они хотят избежать вылета. Однако команда потерпела пять поражений подряд в официальных матчах. Добиться успеха будет сложно.

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    • В прошлом матче с Ирландией Болгария добилась ничьи (1:1). В последующих турах были поражения — 0:1 с Уэльсом, 0:2 с Финляндией, опять 0:1 с Уэльсом и 1:2 с Финляндией.

    Из восьми сыгранных матчей в этом году «львы» выиграли только один раз — у Гибралтара 3:0. Тем не менее это был неофициальный поединок.

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    «Трехцветные» давно не побеждали в чужих стенах. Последний раз это было в начале сентября позапрошлого года.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что у ирландцев больше шансов на победу — 1.69 против 5.70. Ничья оценивается коэффициентом 3.70.

    Ирландия — очень оборонительная команда. Ей можно играть и вничью. Так что сопернику хозяева не дадут разгуляться. Ну и сами они сейчас мало забивают. Ждем закрытого футбола. Ставим на тотал меньше 2.5 за 1.60.

    «Парни в зеленом» дома очень сильны. Они сыграли вничью с Уэльсом и Данией в отборе на Евро-2020. Давайте заиграем вариант «Ирландия победит и не пропустит». 0

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    Ирландия — Болгария. Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Лиги наций 18 ноября 2020 года. Прогноз на Ирландия — Болгария. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
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