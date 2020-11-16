США — Панама. Прогноз (к. 1.99) и ставки на международный товарищеский матч 16 ноября 2020 года

16 ноября состоится товарищеский матч между сборными США и Панамы. Поединок пройдет в Австрии. Начало встречи в 22:45 по мск. Прогноз на США — Панама.

США

«Янки» не проигрывают четыре матча, три из которых они выиграли. Надежная оборона повышает шансы команды в этом поединке. Номинальные хозяева пропустили только один гол за указанный период.

12 ноября сборная США провела первый спарринг после перерыва. Она сыграла вничью с Уэльсом (0:0). До этого еще в феврале была минимальная победа над Коста-Рикой.

В Лиге наций КОНКАКАФ было две победы подряд. Американцы разгромили Канаду 4:1 и Кубу 4:0.

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В статусе хозяев поля команда США выиграла три поединка подряд.

Панама

После локдауна Панама провела три товарищеских матча. Дважды коллектив обыграл Коста-Рику со счетом 1:0, а вот в прошлый раз было поражение от Японии с тем же результатом.

Фиаско в игре с Японией стало первым за пять поединков. Но все это неофициальные встречи. В официальных же матчах у команды есть проблемы. К примеру, три поражения подряд.

В последних трех официальных играх Панама уступила сборной Бермудских островов 0:2, а также уступила дважды Мексике 3:0 и 3:1. Все это происходило в турнире КОНКАКАФ.

Прогноз и ставка

На сборную США в этом матче букмекеры дают 1.74, тогда как на Панаму предлагают 5.19. Ничья оценивается коэффициентом 3.62.

Панама провела осенью три товарищеских матча. Американцы сыграли только раз после перерыва. У обоих коллектив последние игры заканчивались с малым количеством голов.

Также отметим, что в последних трех очных встречах забивала только одна команда ставим на то, что в этот раз история повторится. Коэффициент — 1.99. 0