Румыния — Норвегия. Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч футбольной Лиги наций 15 ноября 2020 года

В воскресенье, 15 ноября, сборная Румынии на своем поле примет команду Норвегии в рамках пятого тура группового этапа Лиги наций. Встреча группы B1, которая пройдет в Бухаресте, начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на Румыния — Норвегия.

Румыния

Сборная Румынии занимает третье место в турнирной таблице своей группы, имея в активе 4 очка после четырех сыгранных туров.

«Желтые цыплята» обменялись победами с Австрией (3:2 и 0:1), разошлись миром с Северной Ирландией (1:1), а также уступили Норвегии (0:4).

Также в 2020 году подопечные Мирела Рэдой окончательно потеряли шансы пробиться в финальную часть Евро-2020, проиграв в плей-офф Исландии (1:2).

Все прогнозы на Лигу наций

В недавнем товарищеском матче румыны переиграли команду Белоруссии (5:3).

Среди травмированных у Румынии значатся Влад Кирикеш, Михай Бэлаша, Драгош Григоре и Сергиу Ханка. Коронавирусом заболели Валентин Кожокару и Никушор Банку.

Норвегия

Норвегия занимает второе место в турнирной таблице группы B1, имея на своем счету 9 набранных очков.

«Львы» дважды обыграли Северную Ирландию (5:1 и 1:0), расправились с Румынией (4:0), а также проиграли Австрии (1:2).

В октябре норвежцы тоже упустили возможность квалифицироваться на Евро-2020, уступив в игре плей-офф Сербии (1:2 д.в.).

11 ноября команда Ларса Лагербека должна была провести контрольный матч с Израилем, но его отменили из-за угрозы коронавируса.

Серьезных кадровых потерь у норвежцев в настоящее время нет.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа Норвегии — 2.15, победа Румынии — 3.40, ничья — 3.40.

«Львы» ведут борьбу с австрийцами за повышение в классе, поэтому они не будут лишены мотивации в Бухаресте.

Конечно, «трехцветные» теоретически тоже могут замахнуться на первую строчку, но их шансы не так велики.

Да, румыны сыграют на своем поле, однако это не такое уж и большое преимущество, учитывая пандемию и пустые трибуны.

Нас насторожил тот факт, что «желтые цыплята» пропустили сразу три мяча от Белоруссии. С такой игрой в обороне будет сложно рассчитывать на позитивный исход. Наш прогноз и ставка — «победа Норвегии».

Еще один вариант — «индивидуальный тотал Норвегии больше 1,5» за 2.18. Не забываем, что в Осло норвежцы забили своему сопернику четыре безответных гола. 0