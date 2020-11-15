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    Нижегородцы добудут три очка в Омске?

    «Иртыш» Омск — «Нижний Новгород». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч ФНЛ 15 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Иртыш» Омск — «Нижний Новгород»
    Футболист «Нижнего Новгорода»
    В 22 туре первенства первого российского дивизиона «Иртыш» в Омске сыграет с «Нижним Новгородом». Встреча, которая состоится 15 ноября, начнется в 14:00 по Москве. Прогноз на «Иртыш» Омск — «Нижний Новгород».
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    Футбол. Россия. ФНЛ 15 Ноября 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 7.10
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  • 3.90
  • 2
  • 1.52
  • Ставка!
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    «Иртыш» Омск

    По итогам первого круга пердива «Иртыш» Омск с 15 набранными очками находится в зоне вылета, на 19 месте. От 16 безопасной строки коллектив отстает на восемь баллов.

    Последний раз омичи в чемпионате побеждали в середине октября, одолев тогда дома тольяттинский «Акрон» (1:0), после чего они две встречи проиграли и четыре раза сыграли вничью, три из которых пришлись на три последние тура.

    В этот период «Иртыш» на своей территории поделил очки с «Чайкой» (2:2) дома, а также расписал мировые на выезде с «СКА-Хабаровск» (1:1) и «Оренбургом» (1:1) в минувшем игровом дне.

    Прогнозы на ФНЛ

    В родных стенах в текущем розыгрыше ФНЛ клуб из Омска добыл две виктории, дважды сыграл вничью и семь раз был повержен, разница забитых и пропущенных — 7:21.

    «Нижний Новгород»

    «Нижний Новгород» — лидер этого розыгрыша первого дивизиона. В 21 поединке команда набрала 48 зачетных пунктов и опережает ближайшего преследователя на четыре пункта.

    Нижегородцы не знают горечи поражений в чемпионате на протяжении 14 матчей, выиграв за этот период 12 поединков при двух ничейных исходах.

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    • Так коллектив вышел победителем из последних своих трех проведенных встреч, сперва одолев на выезде 1:0 «Енисей» и 4:0 «Спартак-2», а в своей последней сыгранной игре не без труда дома переиграл «Чертаново» со счетом 3:2.

    На выезде в текущем первенстве «Нижний Новгород» выиграл шесть встреч, один раз сыграл вничью и дважды терпел фиаско, разница мячей составляет 15:8.

    В первом круге нижегородцы на своей территории одолели «Иртыш» со счетом 2:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Нижнего Новгорода» — 1.60, победа «Иртыша» — 4.70, ничья — 3.90.

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    «Иртыш» в последнее время освоился в первом дивизионе, однако в поединке с лидером первенства у хозяев будет не так много шансов на благоприятный исход.

    Прогнозируем в этой встрече викторию гостей. 0

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    «Иртыш» Омск — «Нижний Новгород». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч ФНЛ 15 ноября 2020 года. Прогноз на «Иртыш» Омск — «Нижний Новгород». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
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