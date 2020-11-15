Чехия — Израиль. Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 15 ноября 2020 года

Во 5-м туре Лиги наций в рамках Лиги B сборная Чехии будет принимать команду Израиля. Встреча пройдет 15 ноября в Пльзене на стадионе «Дусан Арена» и начнется в 22:45 мск. Прогноз на Чехия — Израиль.

Чехия

В предыдущем розыгрыше Лиги наций Чехия одержала 2 победы и потерпела 2 поражения, заняв 2-е место в своей группе В 1, обогнав Словакию, но отстав от Украины.

Команда Ярослава Шилгавого уже пробилась на Евро-2020, отстав на шесть очков от Англии, зато опередив Косово, Болгарию и Черногорию.

В стартовых матчах текущей Лиги наций в сентябре чехи одержали уверенную выездную победу над Словакией (3:1), а также дома уступили Шотландии (1:2).

Все прогнозы на Лигу наций

В октябре сборная Чехии в выездном товарищеском матче одолела команду Кипра (2:1), а затем в Лиге наций обыграла в гостях сборную Израиля (2:1).

Две последних встречи чехи проиграли, уступив в октябре в Лиге Наций Шотландии (0:1) в гостях, а затем в выездном товарищеском матче потерпев поражение от Германии (0:1), в обоих играх пропустив быстрые голы.

Израиль

Футболисты сборной Израиля провалили отбор на Евро-2020, заняв лишь пятое место в отборочной группе G, где пропустили вперед Словению, Северную Македонию, Австрию и Польшу.

При этом «сине-белые» успешно выступили в предыдущей Лиге наций, став победителями одной из групп лиги С.

Подопечные Вилли Руттенштайнера сохраняли шанс сыграть на чемпионате Европы, но не сумели пройти в октябрьском плей-офф Шотландию — 0:0 (3:5 по пенальти)

В сентябрьских матчах Лиги наций Израиль разошелся миром с той же Шотландией (1:1) в гостях и Словакией (1:1) дома, в обоих случаях уходя от поражения в конце встречи.

Календарь и таблица Лиги наций

В последних матчах сборная Израиля в рамках Лиги наций дома проиграла Чехии (1:2) и на выезде вырвала волевую победу у Словакии со счетом 3:2, проигрывая 0:2 к перерыву.

Прогноз и ставки

На победу Чехии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.50, на ничью — 4.35, а на победу Израиля — 6.25.

Чехия с 6 очками идет на 2-м месте в группе В2, Израиль с 5 баллами — на 3-й строке. Лидирует Шотландия с 10 очками. Обеим командам нужно побеждать, чтобы сохранить шансы на первое место.

Оба коллектива укомплектованы в основном «домашними» игроками. Но чемпионат Чехии посильнее израильского, да и футболисты там играют заметно сильнее. Прогнозируем, что сборная Чехии не проиграет дома.

Сборная Чехии забивала как минимум 2 мяча в 4 из 5 предыдущих официальных домашних встреч. Сборная Израиля забивала в 9 из 11 последних официальных матчей. Интересны вариант для ставок ТБ 2,5 за 1.75 и «обе забьют» за 1.90. 0