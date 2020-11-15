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    Продолжит ли Чехия борьбу за выход из группы?

    Чехия — Израиль. Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 15 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Чехия — Израиль
    Чехия — Израиль
    Во 5-м туре Лиги наций в рамках Лиги B сборная Чехии будет принимать команду Израиля. Встреча пройдет 15 ноября в Пльзене на стадионе «Дусан Арена» и начнется в 22:45 мск. Прогноз на Чехия — Израиль.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. B2 15 Ноября 2020 года
    Чехия
  • Прага
    •  Чехия 22:45 Израиль Израиль
  • Иерусалим
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.52
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 6.20
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    Чехия

    В предыдущем розыгрыше Лиги наций Чехия одержала 2 победы и потерпела 2 поражения, заняв 2-е место в своей группе В 1, обогнав Словакию, но отстав от Украины.

    Команда Ярослава Шилгавого уже пробилась на Евро-2020, отстав на шесть очков от Англии, зато опередив Косово, Болгарию и Черногорию.

    В стартовых матчах текущей Лиги наций в сентябре чехи одержали уверенную выездную победу над Словакией (3:1), а также дома уступили Шотландии (1:2).

    Все прогнозы на Лигу наций

    В октябре сборная Чехии в выездном товарищеском матче одолела команду Кипра (2:1), а затем в Лиге наций обыграла в гостях сборную Израиля (2:1).

    Две последних встречи чехи проиграли, уступив в октябре в Лиге Наций Шотландии (0:1) в гостях, а затем в выездном товарищеском матче потерпев поражение от Германии (0:1), в обоих играх пропустив быстрые голы.

    Израиль

    Футболисты сборной Израиля провалили отбор на Евро-2020, заняв лишь пятое место в отборочной группе G, где пропустили вперед Словению, Северную Македонию, Австрию и Польшу.

    При этом «сине-белые» успешно выступили в предыдущей Лиге наций, став победителями одной из групп лиги С.

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    В сентябрьских матчах Лиги наций Израиль разошелся миром с той же Шотландией (1:1) в гостях и Словакией (1:1) дома, в обоих случаях уходя от поражения в конце встречи.

    Календарь и таблица Лиги наций

    В последних матчах сборная Израиля в рамках Лиги наций дома проиграла Чехии (1:2) и на выезде вырвала волевую победу у Словакии со счетом 3:2, проигрывая 0:2 к перерыву.

    Прогноз и ставки

    На победу Чехии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.50, на ничью — 4.35, а на победу Израиля — 6.25.

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    Чехия с 6 очками идет на 2-м месте в группе В2, Израиль с 5 баллами — на 3-й строке. Лидирует Шотландия с 10 очками. Обеим командам нужно побеждать, чтобы сохранить шансы на первое место.

    Оба коллектива укомплектованы в основном «домашними» игроками. Но чемпионат Чехии посильнее израильского, да и футболисты там играют заметно сильнее. Прогнозируем, что сборная Чехии не проиграет дома.

    Сборная Чехии забивала как минимум 2 мяча в 4 из 5 предыдущих официальных домашних встреч. Сборная Израиля забивала в 9 из 11 последних официальных матчей. Интересны вариант для ставок ТБ 2,5 за 1.75 и «обе забьют» за 1.90. 0

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    Чехия — Израиль. Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 15 ноября 2020 года. Прогноз на Чехия — Израиль. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
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