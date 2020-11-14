Швеция — Хорватия. Прогноз (к. 1.79) на футбольную Лигу наций 14 ноября 2020 года

В матче пятого тура Лиги наций УЕФА (Лига A) состоится встреча сборных Швеции и Хорватии. Поединок пройдет на стадионе «Френдс Арена». Начало 14 ноября в 22:45 по мск. Прогноз на Швеция — Хорватия.

Швеция

Швеция пока что не радует результатами. Команда Янне Андерссона проиграла в 4 из 5 последних матчей. В Лиге наций хозяева проиграли все четыре встречи.

«Желто-синие» уступили датчанам в контрольном поединке (0:2), причем соперник играл далеко не основным составом. На предыдущих сборах Лиги наций коллектив уступил Португалии 0:3 и Хорватии 1:2.

У шведов самый низкий показатель забитых голов в Лиге А. Они забили всего один мяч, тогда как пропустили 8, то есть в среднем по 2 гола за встречу.

Все прогнозы на Лигу наций

В 8 поединках турнира коллектив Андерссона одержал только две победы при пяти поражениях.

Хорватия

Хорватов устроит ничья или победа. Коллектив имеет 3 очка, поэтому такие результаты позволят избежать вылета в Лигу B.

Хорватия тоже сильно сбавила в последнее время. Особенно команда показывает отвратительную игру в обороне. В Лиге А у гостей 11 пропущенных голов, что наравне с Исландией является худшим показателем.

В девяти последних играх «шашечные» пропускали. Только в прошлой игре с Турцией команда Златко Далича пропустила три мяча (3:3). В последних поединках с Францией были поражения со счетом 1:2 и 4:2.

«Пламенные» победили только в одной гостевой встрече из шести — три ничьи и два поражения.

Прогноз и ставка

Коэффициенты на эту встречу равные. Букмекеры оценили в 2.75 и шведов, и хорватов. На ничью они предлагают 3.30.

Для шведов это важнейший матч. Это шанс сохранить место в Лиге A. Несмотря на плохие показатели забитых голов, предлагаем поставить с подстраховкой на то, что Швеция забьет больше одного мяча. Хорваты пропускают в среднем за игру больше двух голов, если говорить о Лиге наций. Коэффициент составляет 1.79.

Обе команды пропускали в последних шести играх. Достаточно часто это было даже больше одного мяча. Прогнозируем тотал больше двух за 1.65. 0