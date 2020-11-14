«Жирона» — «Мальорка». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч чемпионата Испании 14 ноября 2020 года

В субботу, 14 ноября, в 12-м туре испанской Сегунды «Жирона» на своем поле примет «Мальорку». Встреча начнется в 20:30 по мск. Прогноз на «Жирона» — «Мальорка».

«Жирона»

Перед стартом 12 игрового дня во втором по силе дивизионе Испании «Жирона» с 15 набранными пунктами находится на 12 месте в турнирной таблице, уступая два очка зоне плей-офф.

За 11 проведенных матчей текущего первенства каталонский коллектив четыре раза праздновал победу, трижды сыграл вничью и столько же раз уходил с поля поверженным, разница мячей 8:10.

Отметим, что «бело-красные» не проигрывают в Сегунде на протяжении пяти последних поединков. Сперва в этой серии они одержали две минимальные виктории, одолев в гостях 1:0 «Кастельон» и дома 2:1 «Картахену».

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После этого «Жирона» три матча подряд свела вничью — с «Альмерией» (0:0) и «Сарагосой» (2:2) на выезде, а также с «Лас-Пальмасом» (1:1) в родных стенах.

«Мальорка»

«Мальорка» по итогам 11 проведенных туров Сегунды занимает вторую позицию в турнирной таблице, имея в своей копилке 22 очка, уступая лидеру четыре пункта.

«Киноварные» за всю дистанцию текущего первенства шесть раз выходили победителями, четыре встречи свели мировыми исходами и потерпели одно фиаско, разница мячей — 12:2.

Единственная неудача случилась с островитянами еще на старте турнира, проиграв тогда дома «Райо Вальекано» со счетом 0:1. Еще один гол они пропустили от «Малаги», которую в родных стенах обыграли 3:1 в конце октября.

В своем последнем проведенном поединке «Мальорка» на своей территории разгромила 3:0 «Понферрадину», а туром ранее поделила очки в гостях с «Сарагосой» — 0:0.

Последний раз эти клубы играли в сезоне 2016/17. И тогда в рамках Сегунды они обменялись домашними минимальными викториями по 1:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Мальорки» предлагают — 2.76.

На викторию «Жироны» дают — 3.20, ничья оценена — в 2.70.

От предстоящей встречи не стоит ждать открытого футбола с изобилием забитых мячей, отчего ставим в этой игре на тотал меньше. 0