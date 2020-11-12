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    Выступит ли Исландия на Евро-2020?

    Венгрия — Исландия. Прогноз (к. 3.10) и ставки на квалификацию к Евро-2020 12 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Венгрия — Исландия
    Венгрия в шаге от финальной части Евро-2020
    12 ноября в финальном стыковом матче Евро-2020 сборная Венгрии в Будапеште сыграет с национальной командой Исландии. Начало — в 22:45 по мск. Прогноз на Венгрия — Исландия.

    Венгрия

    После сентябрьского поражения от России (2:3) в Лиге наций, сборная Венгрии в октябре на выезде победила Болгарию (3:1) в полуфинале плей-офф квалификации Евро.

    Новый розыгрыш Лиги Наций начался успешно для мадьяров, которые переиграли команду Турции на выезде с минимальным счетом, доминируя по игре.

    В следующем матче Лиги наций сборная Венгрии на выезде победила команду Сербии со счетом 1:0, а в четвертом туре разошлась с миром с Россией (0:0).

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    Таким образом, по итогам сыгранных поединков подопечные Марко Росси занимают второе место в группе с отставанием в один балл от лидера России.

    Исландия

    8 октября Исландия билась с Румынией за продвижение в квалификации Евро и добыла важную победу в полуфинальном матче со счетом 2:1.

    В новом сезоне Лиги наций исландцы демонстрируют ужасные результаты. В четырех матчах «викинги» пропустили 11 голов, а забили всего два, и идут последними с нулем очков.

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    • Первое поражение Исландия потерпела от команды Англии в Рейкьявике со счетом 0:1. 8 сентября был выезд в Бельгию и разгром там с результатом 1:5.

    В третьем туре Лиги наций «викинги» крупно уступили уже Дании на своем поле (0:3). В предыдущем матче турнира Исландия проиграла дома Бельгии (1:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,37.

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    Успех гостей оценивается в 3,20, тогда как ничья — в 3,10.

    Наши прогноз и ставка — Венгрия выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 3,10. 0

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    Венгрия — Исландия. Прогноз (к. 3.10) и ставки на квалификацию к Евро-2020 12 ноября 2020 года. Прогноз на Венгрия — Исландия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.10
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