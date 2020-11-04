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    Удержится ли «Челси» на первом месте в группе?

    «Челси» — «Ренн». Прогноз (к. 2.80) на матч Лиги чемпионов 4 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Ренн»
    «Челси» лидирует в группе
    4 ноября состоится матч третьего тура Лиги чемпионов, в котором «Челси» примет «Ренн» на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало встречи в 23:00 по мск. Прогноз на «Челси» — «Ренн».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа E 04 Ноября 2020 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 23:00 Ренн Ренн
  • Ренн
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    Коэффициенты на матч
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    «Челси»

    В первом туре группы Лиги чемпионов «Челси» не смог выиграть на своем поле у «Севильи» — 0:0. Во 2-м матче данной стадии команда разгромила «Краснодар» (3:0) на выезде.

    Лондонская команда провела семь туров в чемпионате Англии, в ходе которых она внесла в свою копилку 12 баллов и занимает седьмое место.

    В конце сентября команда Фрэнка Лэмпарда попрощалась с Кубком лиги, уступив в 1/8 «Тоттенхэму» по пенальти (1:1, 4:5). А после победы в АПЛ над «Кристал Пэлас» (4:0) «пенсионеры» дважды потеряли очки.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В 5-м туре «Челси» дома разошелся миром с «Саутгемптоном» (3:3), затем была нулевая ничья с «МЮ» (0:0). В прошлом туре «Синие» победили «Бернли» (3:0) и уже шесть матчей во всех турнирах не проигрывают.

    «Ренн»

    Футбольный клуб из одноименного города в дебютной встрече Лиги чемпионов сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1) дома. Во 2-м туре бретонцы проиграли в гостях «Севилье» (0:1).

    В девяти турах домашнего первенства «Ренн» набрал 18 очков. В зачете Лиги 1 команда замыкает тройку лидеров, отставая от лидера ПСЖ на три балла и второго «Лилля» — на один.

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    • В сентябрьских встречах подопечные Жюльена Стефана переиграли «Ним» (4:2), «Монако» (2:1) и «Сент-Этьен» (3:0). А октябрьские выступления красно-черные начали с потери очков в противостоянии с «Реймсом» (2:2).

    После международной паузы «Ренн» в гостях расписал мировую с «Дижоном» (1:1), потерпел поражение от «Анже» (1:2) и победил дома «Брест» (2:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,35.

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    Успех гостей оценивается в 9,00, тогда как ничья оценивается в 5,00.

    Наши прогноз и ставка на матч — «Челси» выиграет, и обе команды забьют за 2,80. 0

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    «Челси» — «Ренн». Прогноз (к. 2.80) на матч Лиги чемпионов 4 ноября 2020 года. Прогноз на «Челси» — «Ренн». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.80
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