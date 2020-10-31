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    Сможет ли «Севилья» прервать серию из двух поражений в Примере?

    «Атлетик» — «Севилья». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч чемпионата Испании 31 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетик» — «Севилья»
    Хулен Лопетеги
    «Атлетик» будет принимать «Севилью» в 8-м туре Примеры. Матч пройдет в Бильбао 31 октября. Начало — в 18:15 мск. Прогноз на «Атлетик» — «Севилья».
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    Футбол. Испания. Примера 31 Октября 2020 года
    Атлетик
  • Бильбао
    •  Атлетик 18:15 Севилья Севилья
  • Севилья
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.10
  • X
  • 2.80
  • 2
  • 2.70
  • Ставка!
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    «Атлетик»

    «Атлетик» вряд ли может занести себе в актив старт нового сезона. Клуб из Бильбао одержал две победы в шести турах, но при этом четыре раза проиграл.

    В двух последних турах баски сперва выиграли у «Леванте» (2:0), но затем проиграли «Осасуне» (0:1).

    В турнирной таблице Примеры с 6 очками «Атлетик» пока располагается на 16-м месте. Команда крайне мало забивает — 4 гола в шести играх, но и пропускает не больше гола за матч — 6 мячей.

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    В пяти из шести матчей с участием «Атлетика» отличиться удавалось только одной команде.

    «Севилья»

    «Севилья» выступает на двух фронтах. Кроме чемпионата Испании это еще и Лига чемпионов, где на неделе испанский клуб обыграл «Ренн» со счетом 1:0.

    В Примере дела у «Севильи» обстоят не лучшим образом. В пяти матчах команда дважды выиграла, один раз сыграла вничью и два раза уступила.

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    • Оба поражения пришлись на два последних тура — 0:1 от «Гранады» и 0:1 от «Эйбара».

    В таблице «Севилья», набрав 7 очков, располагается на 13-м месте, но имеет сразу два матча в запасе. Забито у севильцев 5 голов, а пропущено 4.

    Прогноз

    На победу «Атлетика» букмекеры дают коэффициент 3,12, на ничью — 3,04, а на победу «Севильи» — 2,72.

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    В прошлом сезоне в первом круге команды сыграли вничью (1:1), а в гостях «Севилья» выиграла со счетом 2:1.

    Прогноз и ставка на матч — «Севилья» не проиграет и тотал меньше 3,5 голов с коэффициентом 1,68. 0

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    «Атлетик» — «Севилья». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч чемпионата Испании 31 октября 2020 года. Прогноз на «Атлетик» — «Севилья». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.68
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