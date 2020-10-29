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    По силам ли «Лестеру» крепкий клуб из Греции?

    АЕК — «Лестер». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч Лиги Европы 29 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на АЕК — «Лестер»
    Джонни Эванс
    Во втором туре группового этапа Лиги Европы АЕК будет принимать «Лестер». Игра пройдет на «Олимпийском стадионе Спирос Луис» 29 октября. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на АЕК — «Лестер».
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    Футбол. Лига Европы. Группа G 29 Октября 2020 года
    АЕК Афины
  • Афины
    •  АЕК Афины 20:55 Лестер Лестер
  • Лестер
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.70
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 1.75
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    АЕК

    Греческая команда из города Афины на старте группового раунда ЛЕ крупно проиграла «Браге» в Португалии (0:3). В квартете G она находится внизу с нулем очков.

    В чемпионате страны АЕК принял участие в пяти поединках. В этих матчах «двуглавые орлы» заработали 10 баллов, а в таблице они заняли четвертую строчку.

    В первых двух встречах в рамках Суперлиги подопечные Массимо Карреры победили «Панетоликос» (2:0) и «Ламию» (3:0). А затем начались потери.

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    В четвертом туре АЕК потерпел поражение от «Атромитоса» (0:1), после чего была домашняя ничья с ПАОКом (1:1). В недавнем матче желто-черные одолели «ПАС Янина» (1:0).

    «Лестер»

    Стартовую встречу группового раунда «Лестеру» посчастливилось провести дома. На «Кинг Пауэр» синие разгромили «Зарю» (3:0). В таблице квартета G они с тремя очками идут первыми.

    В чемпионате Англии команда Брендана Роджерса замыкает топ-4. В шести турах она заработала 12 баллов. На старте АПЛ «лисы» победили «Вест Бромвич» (3:0) и «Бернли» (4:2).

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    • Затем «Лестер» вылетел из 1/16 Кубка лиги от «Арсенала» (0:2). А в конце сентября синие в чемпионате разгромили «Манчестер Сити» на чужом поле (5:2).

    На старте октября «Лестер» в Премьер-лиге остался без набранных очков в матчах с «Вест Хэмом» (0:3) и «Астон Виллой» (0:1). А 25 числа «лисы» вырвали победу у «Арсенала» (1:0).

    Прогноз и ставка

    На победу АЕКа букмекеры предлагают поставить за 4.58. Ничья оценивается в 3.92, а победа «Лестера» — в 1.78.

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    В Греции «лисы» столкнутся с серьезным сопротивлением со стороны хозяев. Но на чужих полях синие пока чувствуют себя уверенно.

    В этом матче все может решить класс команды, который, безусловно, выше у подопечных Роджерса. Наши прогноз и ставка — победа «Лестера» с коэффициентом 1.78. 0

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    АЕК — «Лестер». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч Лиги Европы 29 октября 2020 года. Прогноз на АЕК — «Лестер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.78
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