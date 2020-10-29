АЕК — «Лестер». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч Лиги Европы 29 октября 2020 года

Во втором туре группового этапа Лиги Европы АЕК будет принимать «Лестер». Игра пройдет на «Олимпийском стадионе Спирос Луис» 29 октября. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на АЕК — «Лестер».

АЕК

Греческая команда из города Афины на старте группового раунда ЛЕ крупно проиграла «Браге» в Португалии (0:3). В квартете G она находится внизу с нулем очков.

В чемпионате страны АЕК принял участие в пяти поединках. В этих матчах «двуглавые орлы» заработали 10 баллов, а в таблице они заняли четвертую строчку.

В первых двух встречах в рамках Суперлиги подопечные Массимо Карреры победили «Панетоликос» (2:0) и «Ламию» (3:0). А затем начались потери.

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В четвертом туре АЕК потерпел поражение от «Атромитоса» (0:1), после чего была домашняя ничья с ПАОКом (1:1). В недавнем матче желто-черные одолели «ПАС Янина» (1:0).

«Лестер»

Стартовую встречу группового раунда «Лестеру» посчастливилось провести дома. На «Кинг Пауэр» синие разгромили «Зарю» (3:0). В таблице квартета G они с тремя очками идут первыми.

В чемпионате Англии команда Брендана Роджерса замыкает топ-4. В шести турах она заработала 12 баллов. На старте АПЛ «лисы» победили «Вест Бромвич» (3:0) и «Бернли» (4:2).

Затем «Лестер» вылетел из 1/16 Кубка лиги от «Арсенала» (0:2). А в конце сентября синие в чемпионате разгромили «Манчестер Сити» на чужом поле (5:2).

На старте октября «Лестер» в Премьер-лиге остался без набранных очков в матчах с «Вест Хэмом» (0:3) и «Астон Виллой» (0:1). А 25 числа «лисы» вырвали победу у «Арсенала» (1:0).

Прогноз и ставка

На победу АЕКа букмекеры предлагают поставить за 4.58. Ничья оценивается в 3.92, а победа «Лестера» — в 1.78.

В Греции «лисы» столкнутся с серьезным сопротивлением со стороны хозяев. Но на чужих полях синие пока чувствуют себя уверенно.

В этом матче все может решить класс команды, который, безусловно, выше у подопечных Роджерса. Наши прогноз и ставка — победа «Лестера» с коэффициентом 1.78. 0