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    Сможет ли «Краснодар» избежать позора в матче с «Челси»?

    «Краснодар» — «Челси». Прогноз (к. 7.30) и ставки на Лигу чемпионов 28 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — «Челси»
    «Краснодар» в первом матче группового этапа ЛЧ сыграл вничью с «Ренном»
    «Краснодар» сыграет на своем поле с лондонским «Челси» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 28 октября в Краснодаре, начало — в 20:55 мск. Прогноз на «Краснодар» — «Челси».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа E 28 Октября 2020 года
    Краснодар
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    •  Краснодар 20:55 Челси Челси
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    «Краснодар»

    На прошлой неделе состоялся исторический дебют «Краснодара» в групповом этапе Лиги чемпионов. Клуб Сергея Галицкого сыграл на выезде вничью с французским «Ренном» (1:1).

    На самом деле, ничего выдающегося «Краснодар» не показал. А главным впечатлением стали сэйвы голкипера Матвея Сафонова, пожалуй, лучшего игрока «быков» в том матче.

    Но, как говорится, хорошо, что не проиграли. И все же очевидно, что у «Краснодара» с такой игрой практически нет шансов занять второе место и попасть в плей-офф ЛЧ. Об этом пока даже рано мечтать.

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    • Перед встречей с «Челси» команда Мурада Мусаева проиграла «Спартаку» (1:3). И как это принято в РПЛ, виновными в поражении были признаны арбитры. По мнению футболистов и руководства «Краснодара», именно судьи помогли «Спартаку» одержать победу. Что сказать, это эмоции, по игре «Краснодар» точно был хуже.

    «Челси»

    Вничью завершил свой матч первого тура и «Челси». Лондонский клуб не смог выиграть на своем поле у «Севильи» — 0:0.

    Однако Фрэнк Лэмпард после игры признался, что результат его порадовал. По всей видимости, главный тренер «Челси» остался доволен тем, что команда наконец-то надежно сыграла в защите. Понять Лэмпарда можно, в предыдущих матчах оборона «Челси» напоминала проходной двор.

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    • А вот нулевая ничья с «Манчестер Юнайтед» уже вряд ли понравилась Лэмпарду. Несмотря на космическое усиление атакующей линии, «Челси» в очередной раз разочаровал своей игрой у чужих ворот. Так беззубо «Челси» не играл очень давно.

    В текущем сезоне «Челси» выиграл только один гостевой матч. Кроме того, в последних шести матчах команда Лэмпарда одержала только одну победу.

    Прогноз и ставка

    На победу «Краснодара» букмекеры предлагают поставить за 6.75, на ничью за 4.65, а на «Челси» — за 1.51.

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    Очевидно, что «Краснодар» пока не готов к подобным матчам ни кадрово, ни психологически. Не исключено, что предстоящий матч станет одним из самых болезненных и неприятных в истории клуба.

    Да, «Челси» сейчас не в лучшей форме, но и противостоять ему будет довольно посредственная команда. Поэтому итог может быть таким же, как в игре Кубка лиги против «Барнсли», а тогда, если что, «Челси» выиграл со счетом 6:0. Столько же, если не больше, может пропустить и «Краснодар».

    Ставка — победа «Челси» с форой (-3,0) за 7.30.

    И еще одна ставка: результат с 1-й по 15-ю минуту — победа «Челси» за 4.20. А также победа «Челси» в первом тайме с форой (-1,0) за 3.64. 0

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    «Краснодар» — «Челси». Прогноз (к. 7.30) и ставки на Лигу чемпионов 28 октября 2020 года. Прогноз на «Краснодар» — «Челси». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 7.30
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