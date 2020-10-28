«Боруссия» Д — «Зенит». Прогноз (к. 1.72) на тоталы в матче Лиги чемпионов 28 октября 2020 года

«Боруссия» Д
Для «шмелей» это важный матч, поскольку в прошлый раз они проиграли «Лацио» со счетом 1:3. Если хозяева не выйдут из такой группы, их мягко говоря не правильно поймут.
После поражения в ЛЧ «Боруссия» Д выиграла матч в Бундеслиге у «Шальке» со счетом 3:0. Также подопечные Люсьена Фавра обыграли «Хоффенхайм» 1:0 и «Фрайбург» со счетом 4:0.
В нынешнем сезоне команда провела четыре домашних поединка и выиграла три из них, причем сделала это без пропущенных голов.
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Швейцарский специалист не досчитается в составе Эмре Джана. Также травмирован Дэн-Аксель Загаду.
«Зенит»
Коллектив из России переживает сейчас не лучшие времена. Коллектив Сергея Семака потерял очки в последних двух играх. Особенно проблемы команды хорошо видны в РПЛ. Там она начинает терять лидерство.
В последнем матче «Зенит» проиграл «Рубину» со счетом 1:2. Из-за этого «сине-бело-голубых» откинуло на третью позицию в турнирной таблице чемпионата. Первый тур Лиги чемпионов гости тоже провалили, проиграв «Брюгге» со счетом 1:2.
Отметим также, что «зенитчики» сыграли вничью со «Спартаком» (1:1). Единственная победа за четыре встречи была зафиксирована в домашней игре против «Сочи» (4:0).
Добавим, что «Зенит» не смог выиграть в четырех последних выездных поединках подряд. Помимо этого отметим, что команда будет играть без Малкома.
Прогноз и ставки
Букмекеры дают следующие котировки на эту игру: 1.37 на «Боруссию», 7.70 на «Зенит» и 5.60 на ничью.
Учитывая качество последних матчей «Зенита», стоит ожидать, что команда может пропустить больше одного мяча. Все-таки у «шмелей» достаточно агрессивная атакующая линия, ну а футболисты Семака пустили по голу от «Брюгге» и «Рубина».
Прогнозируем тотал больше 3.0. Коэффициент составляет 1.72. Последние встречи обеих команд заканчивались при трех и более забитых голах. 0