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    Каким будет тотал матча?

    «Боруссия» Д — «Зенит». Прогноз (к. 1.72) на тоталы в матче Лиги чемпионов 28 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Д — «Зенит»
    Аксель Витсель и Эрлинг Холанн
    В поединке второго тура Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» примет питерский «Зенит» на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Матч состоится 28 октября. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 по мск. Прогноз на «Боруссия» Д — «Зенит».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа F 28 Октября 2020 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 23:00 Зенит Зенит
  • Санкт-Петербург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.37
  • X
  • 5.50
  • 2
  • 7.50
  • Ставка!
    •

    «Боруссия» Д

    Для «шмелей» это важный матч, поскольку в прошлый раз они проиграли «Лацио» со счетом 1:3. Если хозяева не выйдут из такой группы, их мягко говоря не правильно поймут.

    После поражения в ЛЧ «Боруссия» Д выиграла матч в Бундеслиге у «Шальке» со счетом 3:0. Также подопечные Люсьена Фавра обыграли «Хоффенхайм» 1:0 и «Фрайбург» со счетом 4:0.

    В нынешнем сезоне команда провела четыре домашних поединка и выиграла три из них, причем сделала это без пропущенных голов.

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    Швейцарский специалист не досчитается в составе Эмре Джана. Также травмирован Дэн-Аксель Загаду.

    «Зенит»

    Коллектив из России переживает сейчас не лучшие времена. Коллектив Сергея Семака потерял очки в последних двух играх. Особенно проблемы команды хорошо видны в РПЛ. Там она начинает терять лидерство.

    В последнем матче «Зенит» проиграл «Рубину» со счетом 1:2. Из-за этого «сине-бело-голубых» откинуло на третью позицию в турнирной таблице чемпионата. Первый тур Лиги чемпионов гости тоже провалили, проиграв «Брюгге» со счетом 1:2.

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    • Отметим также, что «зенитчики» сыграли вничью со «Спартаком» (1:1). Единственная победа за четыре встречи была зафиксирована в домашней игре против «Сочи» (4:0).

    Добавим, что «Зенит» не смог выиграть в четырех последних выездных поединках подряд. Помимо этого отметим, что команда будет играть без Малкома.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры дают следующие котировки на эту игру: 1.37 на «Боруссию», 7.70 на «Зенит» и 5.60 на ничью.

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    Учитывая качество последних матчей «Зенита», стоит ожидать, что команда может пропустить больше одного мяча. Все-таки у «шмелей» достаточно агрессивная атакующая линия, ну а футболисты Семака пустили по голу от «Брюгге» и «Рубина».

    Прогнозируем тотал больше 3.0. Коэффициент составляет 1.72. Последние встречи обеих команд заканчивались при трех и более забитых голах. 0

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    «Боруссия» Д — «Зенит». Прогноз (к. 1.72) на тоталы в матче Лиги чемпионов 28 октября 2020 года. Прогноз на «Боруссия» Д — «Зенит». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72
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