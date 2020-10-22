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    Сможет ли «Заря» удивить «Лестер»?

    «Лестер» — «Заря». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 22 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Лестер» — «Заря»
    Джейми Варди
    В четверг, 22 октября, «Лестер» на своем поле примет «Зарю» в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча, которая пройдет на стадионе «Кинг Пауэр», начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Лестер» — «Заря».
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    Футбол. Лига Европы. Группа G 22 Октября 2020 года
    Лестер
  • Лестер
    •  Лестер 22:00 Заря Заря
  • Луганск
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    Коэффициенты на матч
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    «Лестер»

    «Лестер» занимает четвертое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея на своем счету 9 очков.

    В пяти сыгранных турах «лисы» одержали три победы и потерпели два поражения.

    Подопечные Брендана Роджерса обыграли «Вест Бромвич» (3:0), «Бернли» (4:2) и «Манчестер Сити» (5:2), но уступили «Вест Хэму» (0:3) и «Астон Вилле» (0:1).

    Также «Лестер» успел вылететь из Кубка английской лиги, проиграв в конце сентября «Арсеналу» (0:2).

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    После травм у «лис» восстанавливаются Дэниел Амарти, Джейми Варди, Уилфред Ндиди, Рикарду Перейра и Чалар Сеюнджю.

    «Заря»

    «Заря» расположилась на девятой строчке в турнирной таблице украинской Премьер-лиги с 6 очками.

    Луганская команда в шести сыгранных турах одержала одну победу, трижды сыграла вничью и потерпела два поражения.

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  • 19/10/2020

    • Команда Виктора Скрипника выиграла у «Львова» (5:0), разошлась миром с «Шахтером» (2:2), «Динамо» (1:1) и «Колосом» (1:1), а также уступила «Десне» (1:3) и «Мариуполю» (0:1).

    Среди травмированных у «Зари» значится Дмитрий Иванисеня.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Лестера» — 1.30, победа «Зари» — 9.80, ничья — 5.50.

    Уровень чемпионатов Англии и Украины, безусловно, разнится. «Лисы» в своих лучших проявлениях обязаны обыгрывать третью команду УПЛ без особых проблем, тем более на своем поле.

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    Однако нам кажется, что у гостей в данной игре будут шансы зацепиться за очки. Почему? Мы считаем, что Брендан Роджерс выставит экспериментальный состав, поскольку через несколько дней ему ехать на выезд к «Арсеналу».

    Не секрет, что в АПЛ пренебрежительно относятся к Лиге Европы, поэтому может быть даже недооценка луганской команды, которая, честно говоря, не так слаба, как может показаться на первый взгляд. Чего только стоят ничьи с «Динамо» и «Шахтером» в нынешнем сезоне.

    Исходя из вышесказанного, наш прогноз и ставка — «победа "Зари" с форой +1,5» за 1.90. 0

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    «Лестер» — «Заря». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 22 октября 2020 года. Прогноз на «Лестер» — «Заря». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90
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