Украина — Германия. Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч Лиги наций 10 октября 2020 года

В третьем туре Лиги наций сборная Украины будет принимать сборную Германии в матче Лиги А. Игра пройдет на стадионе «Олимпийский» 10 октября. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Украина — Германия.

Украина

В турнирной таблице Группы 4 Сборная Украины занимает сейчас второе место с разницей голов 2:5. В двух матчах Лиги наций она набрала 3 очка.

На старте турнира Украина 3 сентября во Львове встретилась со Швецией. На своем поле желто-синие добыли победу с минимальной разницей (2:1).

А через несколько дней был выезд в Мадрид, где на «Альфредо ди Стефано» подопечные Андрея Шевченко крупно влетели команде Испании (0:4).

Все прогнозы на Лигу наций

Перед возобновлением Лиги наций Украина встретилась с Францией в товарняке. Играя с большими кадровыми потерями, желто-синие были разбиты «трехцветными» в Париже (1:7).

Германия

На старте нового розыгрыша Лиги наций сборная Германии еще не побеждала. В таблице Группы А она идет третьей с разницей забитых и пропущенных — 2:2.

Первый балл подопечные Йоахима Лева заработали 3 сентября. В Штутгарте «Бундестим» упустила победу над командой Испании, пропустив гол на 96-й минуте (1:1).

В следующем поединке Германия встретилась со Швейцарией. В Базеле «немецкая машина» вновь повела в счете, однако в итоге сыграла вничью (1:1).

7 октября состоялся товарищеский матч Германии с Турцией в Кельне. На стадионе «Рейн Энерги» подопечные Йоахима Лева в очередной раз упустили победу в концовке (3:3).

Прогноз и ставка

Победа сборной Украины в третьем туре Лиги наций оценивается в 11.0, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.60, а на победу Германии — 1.30.

Сейчас в составе Андрея Шевченко хватает кадровых потерь, восполнить которые в матче с немцами будет непросто.

Команда Лева должна пользоваться моментом, чтобы выйти на второе место в Группе 4. Наши прогноз и ставка — победа сборной Германии с форой -1.5 за 1.89. 0