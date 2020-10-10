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    Обойдет ли Германия Украину в таблице?

    Украина — Германия. Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч Лиги наций 10 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Украина — Германия
    Кай Хаверц
    В третьем туре Лиги наций сборная Украины будет принимать сборную Германии в матче Лиги А. Игра пройдет на стадионе «Олимпийский» 10 октября. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Украина — Германия.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. A4 10 Октября 2020 года
    Украина
  • Киев
    •  Украина 21:45 Германия Германия
  • Берлин
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    Коэффициенты на матч
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    Украина

    В турнирной таблице Группы 4 Сборная Украины занимает сейчас второе место с разницей голов 2:5. В двух матчах Лиги наций она набрала 3 очка.

    На старте турнира Украина 3 сентября во Львове встретилась со Швецией. На своем поле желто-синие добыли победу с минимальной разницей (2:1).

    А через несколько дней был выезд в Мадрид, где на «Альфредо ди Стефано» подопечные Андрея Шевченко крупно влетели команде Испании (0:4).

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    Перед возобновлением Лиги наций Украина встретилась с Францией в товарняке. Играя с большими кадровыми потерями, желто-синие были разбиты «трехцветными» в Париже (1:7).

    Германия

    На старте нового розыгрыша Лиги наций сборная Германии еще не побеждала. В таблице Группы А она идет третьей с разницей забитых и пропущенных — 2:2.

    Первый балл подопечные Йоахима Лева заработали 3 сентября. В Штутгарте «Бундестим» упустила победу над командой Испании, пропустив гол на 96-й минуте (1:1).

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    • В следующем поединке Германия встретилась со Швейцарией. В Базеле «немецкая машина» вновь повела в счете, однако в итоге сыграла вничью (1:1).

    7 октября состоялся товарищеский матч Германии с Турцией в Кельне. На стадионе «Рейн Энерги» подопечные Йоахима Лева в очередной раз упустили победу в концовке (3:3).

    Прогноз и ставка

    Победа сборной Украины в третьем туре Лиги наций оценивается в 11.0, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.60, а на победу Германии — 1.30.

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    Сейчас в составе Андрея Шевченко хватает кадровых потерь, восполнить которые в матче с немцами будет непросто.

    Команда Лева должна пользоваться моментом, чтобы выйти на второе место в Группе 4. Наши прогноз и ставка — победа сборной Германии с форой -1.5 за 1.89. 0

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    Украина — Германия. Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч Лиги наций 10 октября 2020 года. Прогноз на Украина — Германия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.89
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