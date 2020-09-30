«Родина» — «Енисей». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч Кубка России 30 сентября 2020 года

Во втором туре группового этапа Кубка России ФК «Родина» в Москве сыграет с красноярским «Енисеем». Начало встречи намечено на 13:00 по мск. Прогноз на «Родина» — «Енисей».

«Родина»

«Родина», представляющий третий по силе дивизион России, начала свой путь в Кубке страны с первого квалификационного раунда, матчи которого были сыграны в середине августа.

На первом этапе отбора московский коллектив во Владимире обыграл местное «Торпедо» со счетом 2:0, после чего он в гостях переиграл «Коломну» (3:2) и пробился в групповой этап.

В первом туре этого раунда «Родина» была разбита московским «Спартаком» со счетом 1:5, размочив результат только после того, как пропустила четыре мяча.

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В зоне «Запад» ПФЛ клуб из Москвы идет на третьей позиции после восьми туров, проиграв только раз, отставая от лидера на шесть очков. В своем последнем проведенном матче он в гостях сыграл вничью 1:1 с соседом по турнирке «Муромом».

«Енисей»

«Енисей», как представитель первого российского дивизиона, начал свой путь в Кубке только со второго этапа отбора, где в домашней встрече одолел 2:1 «Волгарь».

У клуба из Красноярска сейчас 5-матчевая проигрышная серия, в которой он не забил ни одного гола. Но стоит отметить, что три фиаско были техническими.

На прошедших выходных он вернулся на поле, однако уступил в родных стенах «Краснодару-2» (0:1), а перед этим было три технаря.

Эта полоса неудач отбросила «Енисей» на 16 место в турнирной таблице ФНЛ. От зоны вылета коллектив отделяет всего лишь три очка.

Прогноз и ставка на «Родина» — «Енисей»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Енисея» предлагают — 2.18.

На викторию «Родины» дают — 2.90, ничья оценена — в 3.54

Прогнозируем, что в поединке одного из аутсайдера ФНЛ и одного из лидеров ПФЛ голы будут забиты в обе стороны. Наша ставка на этот матч — обе забьют:да. 0