«Линкольн Сити» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 2.94) и ставки на Кубок английской лиги 24 сентября 2020 года

«Ливерпуль» сыграет в гостях с «Линкольн Сити» в рамках третьего раунда Кубка английской лиги. Матч состоится 24 сентября в Линкольне, начало — в 21:45 мск. Прогноз на «Линкольн Сити» — «Ливерпуль».

«Линкольн Сити»

Представитель первого дивизиона (третий по силе в Англии) начал свой путь в кубке лиги с первого раунда. В стартовом матче «Линкольн Сити» выиграл в гостях у «Кру Александры» со счетом 2:1.

Во втором раунде «Линкольн» разнес со счетом 5:0 представителя второго дивизиона «Брэдфорд Сити».

Также стоит отметить уверенный старт «Линкольна» в новом сезоне первого дивизиона. В первом туре команда Майкла Эпплтона одержала домашнюю победу над «Оксфорд Юнайтед» (2:0), а потом выиграла в гостях у «Милтон Кинс Донс» (2:1).

«Ливерпуль»

Тем временем «Ливерпуль» в минувшие выходные поставил на колени разбушевавшийся на трансферном рынке «Челси» (2:0). Конечно, в каком-то смысле команде Юргена Клоппа повезло, весь второй тайм соперник играл в меньшинстве, но и до удаления Андреаса Кристенсена «мерсисайдцы» выглядели лучше.

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А еще раньше «Ливерпуль» в сложнейшем матче выиграл у «Лидса». Настоящий триллер, 3:3 незадолго до финального свистка и решающий гол Мо Салаха с пенальти. С «Лидсом» было в разы сложнее, чем с «Челси».

Однако в контексте предстоящего матча эта информация имеет минимальное значение. Клопп очень не любит кубок лиги. Будь такая возможность, он наверняка вообще отказался бы от участия в этом турнире. Поэтому против «Линкольна» сыграет далеко не основной состав «Ливерпуля».

В прошлом сезоне «Ливерпуль» во втором раунде сыграл в основное время вничью 5:5 с «Арсеналом» (выиграл в итоге в серии пенальти), а потом получил 0:5 от «Астон Виллы». Правда, в Бирмингеме играли футболисты молодежного состава, поскольку основа в тот момент готовилась к матчам клубного чемпионата мира.

В общем, Клопп в любой момент готов пожертвовать кубком лиги, лишь бы только у команды было побольше времени на восстановление перед важнейшими играми в АПЛ.

Прогноз и ставка

Букмекеры тоже догадываются, что «Ливерпуль» выйдет на поле не в лучшем составе, но все равно предлагают поставить на его победу всего лишь за 1.21. Победу «Линкольна» предлагают за 16.25, а ничью в основное время — за 7.30.

Рискнет ли Клопп избавиться от кубка лиги уже после первого же матча? Скорее всего, нет. Все-таки будет чересчур несолидно проигрывать команде из первой лиги. В следующем раунде соперник наверняка будет посерьезнее, и вот там уже может произойти все что угодно.

Но все же есть смысл поставить на то, что «Линкольн» продержится хотя бы один тайм. Ничья по итогам первого тайма за 2.94 — опасная, но вполне проходимая ставка. Определяющим фактором может стать супер мотивация хозяев поля.

Еще один интересный вариант для ставки — просто гол «Линкольна» за 2.15. Один гол всегда можно забить, даже в таком матче. 0