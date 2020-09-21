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    «Цзянсу Сунин» сможет рассчитывать на голы?

    «Шанхай Шеньхуа» — «Цзянсу Сунин». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Суперлиги 21 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Шанхай Шеньхуа» — «Цзянсу Сунин»
    Футболисты «Цзянсу Сунин»
    В 12-м туре китайской Суперлиги состоится матч между «Шанхай Шеньхуа» и «Цзянсу Сунин». Игра назначена на 21-е сентября. Стартовый свисток дадут в 14:35 по мск. Прогноз на «Шанхай Шеньхуа» — «Цзянсу Сунин».
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    Футбол. Китай. Суперлига. Группа A 21 Сентября 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.60
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 1.73
  • Ставка!
    •

    «Шанхай Шеньхуа»

    Очень важный поединок для «Шанхай Шеньхуа». Команда занимает 4-место в зоне плей-офф и имеет 14 очков. Такое же количество баллов у «Шеньчженя», так что любая потеря очков может лишить команду шансов на плей-офф.

    «Синие дьяволы» не побеждают на протяжении шести туров подряд — 4 ничьи и 2 поражения. При этом команда продлила себе серию путем вылета из Кубка от «Гуанчжоу Фули» со счетом 1:2 (П).

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    Отметим, что последних трех матчах Суперлиги «Шанхай» играл вничью. С одинаковым счетом 1:1 заканчивались поединки против «Далянь Про» и «Шаньдунь Лунэн». Кроме этого была нулевая ничья с «Шеньчженем».

    «Цзянсу Сунин»

    У гостей ситуация обратная, хотя они имеют три ничейных результата в последних шести играх. Однако они не проигрывали все это время и могут похвастаться выходом в 1/8 финала Кубка FA, выиграв у «Шеньчженя» 2:0.

    В чемпионате «синие» играли вничью с «Далянь Про» (1:1) и «Гуанчжоу Фули» (3:3). До этого было две победы во встречах с «Хенань Цзянье» (5:2) и «Шаньдун Лунэн» (1:0).

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    В турнирной талице Суперлиги «Цзянсу Сунин» идет на втором месте группы А, имея 19 баллов в своем активе. При этом в активе команды 20 забитых голов, что не так уж мало по меркам чемпионата в нынешнем сезоне.

    Прогноз

    Букмекеры берут во внимание проблему хозяев и дают на их победу 4.60. Победу гостей они оценивают коэффициентом 1.75. На ничью поставили цифру 3.80.

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    • В августе «Шанхай» разобрался с соперником лишь при минимальном счете. Учитывая нынешнюю форму коллектива, можно предположить, что и в этот раз ему будет непросто.

    Уже шесть игр подряд «Шеньхуа» не забивает больше одного гола. «Цзянсу Сунин» же напротив, забивает часто и немало. Так что мы предлагаем поставить на то, что вторая команда забьет больше одного гола за 1.75. 0

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    «Шанхай Шеньхуа» — «Цзянсу Сунин». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Суперлиги 21 сентября 2020 года. Прогноз на «Шанхай Шеньхуа» — «Цзянсу Сунин». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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