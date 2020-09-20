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    Помешает ли «Марсель» стать лидером «Лиллю»?

    «Марсель» — «Лилль». Прогноз (к. 2.37) и ставки на чемпионат Франции 20 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Лилль»
    «Марсель» идет на восьмой позиции
    «Марсель» встретится на своем поле с «Лиллем» в рамках четвертого тура чемпионата Франции. Матч состоится в Марселе на стадионе «Велодром» 20 сентября, начало — в 22:00 мск. Прогноз на «Марсель» — «Лилль».
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    Футбол. Франция. Лига 1 20 Сентября 2020 года
    Марсель
  • Франция. Лига 1
    •  Марсель 22:00 Лилль Лилль
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.35
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 3.20
  • Ставка!
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    «Марсель»

    «Марсель» в минувшем чемпионате Франции финишировал на второй позиции и теперь сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов.

    Провансальцы пропустили первый тур, так как несколько игроков сдали положительные тесты на коронавирус. А во втором игровом дне они обыграли на выезде «Брест» (3:2).

    В третьем туре дружина Андре Виллаша-Боаша нанесли поражение принципиальному сопернику и чемпиону ПСЖ (1:0), что стало ее первой победой над парижанами за девять лет.

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    Только после этого она провела отложенный матч первого тура, в котором проиграла дома «Сент-Этьену» (0:2). Посему теперь клуб идет на восьмой строчке с отставанием в один балл от соперника и четыре — от лидера.

    «Лилль»

    В прошлом сезоне Лиги 1, завершенном досрочно, «Лилль» занял 4 место, обеспечив себе путевку в Лигу Европы. «Доги» набрали 49 очков в 28 матчах, при разнице мячей 35-27.

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    • В августе «Лилль» провел контрольные матчи с бельгийским «Андерлехтом» (2:0) и голландским «АЗ Алкмааром» (1:2).

    В стартовом туре «Доги» на своем поле сыграли вничью с «Ренном» (1:1). Во втором — «Лилль» на выезде победил «Реймс» (1:0).

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    Затем коллектив переиграл дома «Метц» (1:0), благодаря чему в случае победы с разницей в два гола станет лидером чемпионата.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,35, тогда как успех гостей оценивается в 3,25, ничья — в 3,10.

    Рекомендуем ставить на тотал больше 2,5 голов за 2,37. 0

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    «Марсель» — «Лилль». Прогноз (к. 2.37) и ставки на чемпионат Франции 20 сентября 2020 года. Прогноз на «Марсель» — «Лилль». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.37
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