«Марсель» — «Лилль». Прогноз (к. 2.37) и ставки на чемпионат Франции 20 сентября 2020 года

«Марсель» встретится на своем поле с «Лиллем» в рамках четвертого тура чемпионата Франции. Матч состоится в Марселе на стадионе «Велодром» 20 сентября, начало — в 22:00 мск. Прогноз на «Марсель» — «Лилль».

«Марсель»

«Марсель» в минувшем чемпионате Франции финишировал на второй позиции и теперь сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов.

Провансальцы пропустили первый тур, так как несколько игроков сдали положительные тесты на коронавирус. А во втором игровом дне они обыграли на выезде «Брест» (3:2).

В третьем туре дружина Андре Виллаша-Боаша нанесли поражение принципиальному сопернику и чемпиону ПСЖ (1:0), что стало ее первой победой над парижанами за девять лет.

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Только после этого она провела отложенный матч первого тура, в котором проиграла дома «Сент-Этьену» (0:2). Посему теперь клуб идет на восьмой строчке с отставанием в один балл от соперника и четыре — от лидера.

«Лилль»

В прошлом сезоне Лиги 1, завершенном досрочно, «Лилль» занял 4 место, обеспечив себе путевку в Лигу Европы. «Доги» набрали 49 очков в 28 матчах, при разнице мячей 35-27.

В августе «Лилль» провел контрольные матчи с бельгийским «Андерлехтом» (2:0) и голландским «АЗ Алкмааром» (1:2).

В стартовом туре «Доги» на своем поле сыграли вничью с «Ренном» (1:1). Во втором — «Лилль» на выезде победил «Реймс» (1:0).

Затем коллектив переиграл дома «Метц» (1:0), благодаря чему в случае победы с разницей в два гола станет лидером чемпионата.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,35, тогда как успех гостей оценивается в 3,25, ничья — в 3,10.

Рекомендуем ставить на тотал больше 2,5 голов за 2,37. 0