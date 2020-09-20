«Марсель» — «Лилль». Прогноз (к. 2.37) и ставки на чемпионат Франции 20 сентября 2020 года

«Марсель»
«Марсель» в минувшем чемпионате Франции финишировал на второй позиции и теперь сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов.
Провансальцы пропустили первый тур, так как несколько игроков сдали положительные тесты на коронавирус. А во втором игровом дне они обыграли на выезде «Брест» (3:2).
В третьем туре дружина Андре Виллаша-Боаша нанесли поражение принципиальному сопернику и чемпиону ПСЖ (1:0), что стало ее первой победой над парижанами за девять лет.
Только после этого она провела отложенный матч первого тура, в котором проиграла дома «Сент-Этьену» (0:2). Посему теперь клуб идет на восьмой строчке с отставанием в один балл от соперника и четыре — от лидера.
«Лилль»
В прошлом сезоне Лиги 1, завершенном досрочно, «Лилль» занял 4 место, обеспечив себе путевку в Лигу Европы. «Доги» набрали 49 очков в 28 матчах, при разнице мячей 35-27.
В августе «Лилль» провел контрольные матчи с бельгийским «Андерлехтом» (2:0) и голландским «АЗ Алкмааром» (1:2).
В стартовом туре «Доги» на своем поле сыграли вничью с «Ренном» (1:1). Во втором — «Лилль» на выезде победил «Реймс» (1:0).
Затем коллектив переиграл дома «Метц» (1:0), благодаря чему в случае победы с разницей в два гола станет лидером чемпионата.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,35, тогда как успех гостей оценивается в 3,25, ничья — в 3,10.
Рекомендуем ставить на тотал больше 2,5 голов за 2,37. 0