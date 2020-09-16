«Ференцварош» — «Динамо» Загреб. Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч Лиги чемпионов 16 сентября 2020 года

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов венгерский «Ференцварош» 16 сентября в Будапеште на стадионе «Групама» сыграет с хорватским «Динамо» из Загреба. Игра начнется в 20:00 по мск. Прогноз на «Ференцварош» — «Динамо» Загреб.

«Ференцварош»

«Ференцварош» в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов как раз на этой стадии был выбит своим предстоящим противником. После гостевых 1:1, венгры были разгромлены дома 0:4 и перебрались в Лигу Европы.

В текущем розыгрыше главного еврокубка «зелено-белые» преодолели уже два этапа. В первом раунде отбора они дома справились с шведским «Юргорденом» — 2:0.

А на предыдущей стадии дружина Сергея Реброва смогла сотворить сенсацию, выбив шотландский «Селтик», который обыграли на его территории со счетом 2:1.

На данный момент у «Ференцвароша» 13-матчевая беспроигрышная серия, где девять были победными. На выходных клуб из Будапешата обыграл в национальном чемпионате дома «Пакш» — 5:0.

«Динамо» Загреб

«Динамо» Загреб в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов добралось до групповой стадии, заняв там с пятью очками в одной компании с «Ман Сити», «Аталантой» и «Шахтером» последнее место.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Чемпион Хорватии в этом турнире самого престижного еврокубка преодолел только один этап. На предыдущей стадии он только по пенальти в гостях переиграл румынский «ЧФР Клуж» (2:2, пен. 7:6).

У динамовцев на данный момент 8-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров, шесть из которых были победными.

Непосредственной перед грядущей встречей загребцы обыграли в чемпионате станы в гостях «Хайдук» со счетом 2:1 и со 100% показателем возглавляют национальное первенство.

Прогноз и ставка на «Ференцварош» — «Динамо» Загреб

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Динамо» — 2.20, победа «Ференцвароша» — 3.30, ничья — 3.50.

Проход: «Ференцвароша» — 2.30; «Динамо» Загреб — 1.65.

Оба коллектива ну никак не назовешь любителями оборонительного футбола, поэтому ожидаем результативных действий и от венгров, и от хорватов. Наши прогноз и ставка на эту игру — обе забьют: да за 1.77. 0