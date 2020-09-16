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    «Ференцварош» вновь пострадает от загребского «Динамо»?

    «Ференцварош» — «Динамо» Загреб. Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч Лиги чемпионов 16 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ференцварош» — «Динамо» Загреб
    «Ференцварош» — «Динамо» Загреб
    В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов венгерский «Ференцварош» 16 сентября в Будапеште на стадионе «Групама» сыграет с хорватским «Динамо» из Загреба. Игра начнется в 20:00 по мск. Прогноз на «Ференцварош» — «Динамо» Загреб.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 16 Сентября 2020 года
    Ференцварош
  • Будапешт
    •  Ференцварош 20:00 Динамо З Динамо З
  • Загреб
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.30
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.30
  • Ставка!
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    «Ференцварош»

    «Ференцварош» в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов как раз на этой стадии был выбит своим предстоящим противником. После гостевых 1:1, венгры были разгромлены дома 0:4 и перебрались в Лигу Европы.

    В текущем розыгрыше главного еврокубка «зелено-белые» преодолели уже два этапа. В первом раунде отбора они дома справились с шведским «Юргорденом» — 2:0.

    А на предыдущей стадии дружина Сергея Реброва смогла сотворить сенсацию, выбив шотландский «Селтик», который обыграли на его территории со счетом 2:1.

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    • На данный момент у «Ференцвароша» 13-матчевая беспроигрышная серия, где девять были победными. На выходных клуб из Будапешата обыграл в национальном чемпионате дома «Пакш» — 5:0.

    «Динамо» Загреб

    «Динамо» Загреб в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов добралось до групповой стадии, заняв там с пятью очками в одной компании с «Ман Сити», «Аталантой» и «Шахтером» последнее место.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Чемпион Хорватии в этом турнире самого престижного еврокубка преодолел только один этап. На предыдущей стадии он только по пенальти в гостях переиграл румынский «ЧФР Клуж» (2:2, пен. 7:6).

    У динамовцев на данный момент 8-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров, шесть из которых были победными.

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    • Непосредственной перед грядущей встречей загребцы обыграли в чемпионате станы в гостях «Хайдук» со счетом 2:1 и со 100% показателем возглавляют национальное первенство.

    Прогноз и ставка на «Ференцварош» — «Динамо» Загреб

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Динамо» — 2.20, победа «Ференцвароша» — 3.30, ничья — 3.50.

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    Проход: «Ференцвароша» — 2.30; «Динамо» Загреб — 1.65.

    Оба коллектива ну никак не назовешь любителями оборонительного футбола, поэтому ожидаем результативных действий и от венгров, и от хорватов. Наши прогноз и ставка на эту игру — обе забьют: да за 1.77. 0

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    «Ференцварош» — «Динамо» Загреб. Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч Лиги чемпионов 16 сентября 2020 года. Прогноз на «Ференцварош» — «Динамо» Загреб. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.77
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