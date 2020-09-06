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    Фареры закрепятся во главе группы?

    Андорра — Фарерские острова. Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч Лиги наций 6 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Андорра — Фарерские острова
    Игрок Фарерских островов
    В воскресенье, 6 сентября, во втором туре Лиги наций дивизиона Д группы 1 сборная Андорры на своем поле примет национальную команду Фарерских островов. Cтартовый свисток будет дан в 16:00 по мск. Прогноз на Андорра — Фарерские острова.

    Андорра

    Сборная Андорры в прошлом розыгрыше Лиги наций заняла последнее место в своей группе дивизиона Д, сыграв четырежды вничью при двух поражениях, разница мячей 2:9.

    В отборе к Евро-2020 коллектив был пятым среди шести участников, обойдя в турнирной таблице Молдавию, выиграв одну игру и раз сыграв вничью.

    Несколько дней тому назад андоррцы провели первый матч в текущем розыгрыше ЛН, где смогли устоять в выездном поединке в Латвией, сыграв 0:0.

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    • За 19 последних матчей коллективу удалось одержать лишь одну победу при восьми ничьих и десяти поражениях, забив за эти встречи только пять голов, а в 15 играх не смогли огорчить соперника.

    Фарерские острова

    Фарерские острова финишировали в минувшем розыгрыше Лиги наций на третьей строке, набрав пять очков в шести встречах. «Рыбаки» смогли обойти Мальту, но оказались ниже Косово и Азербайджана.

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    • В отборе к чемпионату Европы фарерцы опередили лишь мальтийцев, обменявшись с ними домашними викториями. Остальным соперникам они только проигрывали.

    Этот турнир ЛН островитяне вновь начали с игры с Мальтой, у которой смогли дома выиграть в драматическом матче со счетом 3:2, уступая до 87-й минуты 1:2.

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    Фареры выиграли всего две из 16 последних матчей при двух ничьих и 12 поражениях, забили за этот период девять мячей, а в девяти поединках они не забивали вовсе.

    В квалификации к ЧМ-2018 эти коллективы выступали в одной группе. И тогда фарерцы дома победили (1:0), а в Андорре была зафиксирована ничья — 0:0.

    Прогноз и ставка на Андорра — Фарерские острова

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Фарер предлагают — 1.87.

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    На викторию Андорры дают — 4.70, ничья оценена — в 3.30

    Фареры в случаи победы закрепятся на первой строке, но не так просто забить хозяевам. Ставим в этой игре на непроигрыш гостей и «низовой» матч. Наш прогноз — Х2 + ТМ 2,5. 0

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    Андорра — Фарерские острова. Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч Лиги наций 6 сентября 2020 года. Прогноз на Андорра — Фарерские острова. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
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