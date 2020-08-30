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    Порадует ли «Марсель» голами после выхода из карантина?

    «Брест» — «Марсель». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч чемпионата Франции 30 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Брест» — «Марсель»
    Валентен Ронжье
    Во втором туре французской Лиги 1 «Брест» будет принимать «Марсель». Игра пройдет на «Стад Франсис Ле Бле» 30 августа. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Брест» — «Марсель».

    «Брест»

    В первом туре нового сезона Лиги 1 команда из одноименного города не смогла набрать очки, поэтому с худшей разницей мячей она занимает последнее место в таблице.

    Дебютный матч чемпионата Франции «Брест» провел в гостях. На «Стад де Костьер» подопечные Оливера Далл’Оглио потерпели разгромное поражение от «Нима» (0:4).

    В минувшем сезоне «пираты» успели принять участие в 28 матчах, в ходе которых они заработали 34 очка и заняли 14 позицию в таблице.

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    В заключительных трех турах «Брест» обошелся без побед. В этих встречах команда сыграла вничью с «Ниццей» (2:2), а также уступила «Анже» (0:1) и «Реймсу» (0:1).

    «Марсель»

    В новом сезоне французской лиги команда из Марселя еще не играла. А в минувшем она заняла второе место с 56 очками, отстав от ПСЖ на 12 пунктов.

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    • Незадолго до приостановки футбольных соревнований во Франции «Марсель» проиграл «Лиону» в четвертьфинале Кубка страны (0:1).

    А затем подопечные Андре Виллаша-Боаша победили «Лилль» в Лиге 1 (2:1). Но в 26-м туре чемпионата его команда потерпела поражение от «Нанта» (1:3).

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    В двух последних турах минувшего сезона «Марсель» одержал верх над «Нимом» (3:2), а также расписал мировую с «Амьеном» (2:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Бреста» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.72, на ничью — 3.78, а на победу «Марселя» — 2.03.

    Наши прогноз и ставка — тотал матча 2-3 гола с коэффициентом 2.05. 0

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    «Брест» — «Марсель». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч чемпионата Франции 30 августа 2020 года. Прогноз на «Брест» — «Марсель». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.05
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