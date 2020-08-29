«Спартак» — «Арсенал» Тула. Прогноз (к. 2.01) и ставки на матч чемпионата России 29 августа 2020 года

В субботу, 29 августа, в шестом туре розыгрыша РПЛ сезона 2020/21 в Москве на стадионе «Открытие Арена» «Спартак» сыграет с тульским «Арсеналом». Начало встречи — в 18:00 по мск. Прогноз на «Спартак» — «Арсенал» Тула.

«Спартак»

«Спартак» провалил прошлый сезон. Москвичи заняли седьмое место и остались без еврокубков в этом году.

Текущее первенство «гладиаторы» пока проводят удачно, занимая вторую позицию в турнирной таблице. По итогам пяти туров они набрали 11 очков и уступают первому «Зениту» только два пункта.

Стартовали в нынешнем первенстве «красно-белые» с ФК «Сочи» дома, где в скандальном поединке с двумя пенальти в их сторону сыграли вничью (2:2). Во втором туре обыграли в родных стенах 2:0 «Ахмат».

Затем оступились в Уфе, поделив очки с одноименной командой (1:1). В последующих двух игровых днях «народная команда» только выигрывала, поочередно одолев в дерби «Локомотив» (2:1) и в Волгограде «Ротор» — 1:0.

«Арсенал» Тула

В прошлом чемпионате России «Арсенал» занял восьмое место в турнирной таблице, отстав от еврокубковой зоны на три очка.

Новый чемпионат «оружейники» начали с домашней ничьей с «Ахматом» (0:0), после чего поочередно уступили в родных стенах 2:3 «Уфе» и на выезде 0:2 «Краснодару».

В позапрошлом туре «пряники» наконец-то одержали свою первую викторию в сезоне, обыграв в родных стенах московское «Динамо» (2:0), а накануне расписали в родных стенах мировую с «Химками» (1:1).

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С пятью набранными пунктами команда из Тулы находится на 11 позиции в турнирной таблице РПЛ, опережая опасную зону всего лишь на один пункт.

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В прошлом чемпионате коллективы обменялись гостевыми викториями. В Москве «пряники» победили 1:0, а в Туле «Спартак» взял реванш — 3:2.

Прогноз и ставка на «Спартак» — «Арсенал» Тула

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Спартака» предлагают — 1.63.

На викторию «Арсенал» дают — 6.30, ничья оценена — в 4.18

«Спартак» уже два чемпионата в родных стенах проигрывает тулякам. Теперь пора менять эту традицию, т.б. сейчас команда Тедеско набрала хороший ход. Наши прогноз и ставка на этот поединок: П1 с форой (-1) за 2.01. 0