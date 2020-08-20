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    Удержится ли команда Фабио Каннаваро на вершине?

    «Гуанчжоу Эвергранд» — «Цзянсу Сунин». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата Китая по футболу 20 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Гуанчжоу Эвергранд» — «Цзянсу Сунин»
    Фабио Каннаваро
    В четверг, 20 августа, «Гуанчжоу Эвергранд» сыграет с «Цзянсу Сунин» в рамках шестого тура китайской Суперлиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Далянь Спорт Центр», начнется в 13:00 по московскому времени. Прогноз на «Гуанчжоу Эвергранд» — «Цзянсу Сунин».
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    Футбол. Китай. Суперлига. Группа A 20 Августа 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 4.30
  • Ставка!
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    «Гуанчжоу Эвергранд»

    «Гуанчжоу Эвергранд» занимает первое место в турнирной таблице группы A чемпионата Китая, имея на своем счету 12 очков.

    В пяти сыгранных турах «китайские тигры» одержали четыре победы и потерпели одно поражение.

    Команда Фабио Каннаваро обыграла «Шанхай Шеньхуа» (2:0), «Гуанчжоу Фули» (5:0), «Шеньчжэнь» (3:1) и «Хенань Цзянье» (3:1).

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    Единственное поражение «Гуанчжоу Эвергранд» потерпел от «Шаньдун Лунэн» (0:1), хотя имел территориальное преимущество.

    «Цзянсу Сунин»

    «Цзянсу Сунин» расположился на третьей строчке в турнирной таблице группы A китайской Суперлиги с 10 баллами.

    На счету подопечных Космина Олэрою три победы, одна ничья и одно поражение.

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    • Футболисты «Сунин» выиграли у «Хенань Цзянье» (4:3), «Далянь Про» (2:1) и «Гуанчжоу Фули» (2:0), а очки поделили с «Шаньдун Лунэн» (0:0).

    В пятом туре «Цзянсу Сунин» уступил «Шанхай Шеньхуа» (0:1), нанеся при этом 24 удара по воротам соперника.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество номинальным хозяевам: победа «Гуанчжоу Эвергранд» — 1.87, победа «Цзянсу Сунин» — 3.70, ничья — 3.70.

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    Обе команды успешно начали новый сезон, о чем свидетельствует их высокое расположение в турнирной таблице в преддверии очной встречи.

    Одержав четыре победы в пяти сыгранных матчах, подопечные Фабио Каннаваро имеют преимущество по набранным очкам, но они в трех предыдущих турах ни разу не сохранили свои ворота на замке, что может быть тревожным знаком.

    Да, по составу «Цзянсу Сунин» не дотягивает до своего ближайшего соперника, но эта команда играет со ставкой на атаку, поэтому способна огорчить хозяев. Наш прогноз — «обе команды забьют и тотал больше 2,5» за 1.90.

    Другой вариант — «победа хозяев». Повторимся, сказав, что «Цзянсу Сунин» опасен, но «Гуанчжоу Эвергранд» — действующий чемпион, обладающий сильным составом, так что должен побеждать. 0

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    «Гуанчжоу Эвергранд» — «Цзянсу Сунин». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата Китая по футболу 20 августа 2020 года. Прогноз на «Гуанчжоу Эвергранд» — «Цзянсу Сунин». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90
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