ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Вашингтон» — «Айлендерс»НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Айлендерс», сухая победа «Колорадо» Андреа ПирлоОриентируясь на Зидана. Почему «Ювентус» назначил Пирло? Эвер БанегаЛебединая песня Банеги, супергерой Траоре и другие события Лиги Европы
  • 11:03
    • Президент «Пари Сен-Жермен» намерен сохранить Неймара и Мбаппе в составе
  • 10:38
    • Турецкий клуб начал переговоры о трансфере Кузяева
  • 10:27
    • Ломаченко и Лопес договорились о проведении боя
  • 08:49
    • Определены семь пар плей-офф НБА
  • 08:11
    • «Клипперс» обыграли «Денвер», «Хьюстон» уступил «Индиане»
  • 23:57
    • ПСЖ вырвал победу у «Аталанты» и вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов
  • 00:14
    • В Белоруссии задержан нападающий БАТЭ
    Все новости спорта

    Вернется ли «Гуанчжоу Эвергранд» на вершину?

    «Хэнань Цзянье» — «Гуанчжоу Эвергранд». Прогноз (к. 2.45) и ставки на матч китайской Суперлиги 14 августа 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлигу Китая Прогнозы на футбол Китая Прогнозы на Хэнань Цзянье Прогнозы на Гуанчжоу Эвергранд
    Прогноз и ставки на «Хэнань Цзянье» — «Гуанчжоу Эвергранд»
    «Гуанчжоу Эвергранд» упустил лидерство в прошлом туре
    В пятницу, 14 августа, в поединке 4-го тура китайской Суперлиги «Хэнань Цзянье» сразится с «Гуанчжоу Эвергранд». Начало встречи — 13:00 по мск. Прогноз на «Хэнань Цзянье» — «Гуанчжоу Эвергранд».

    «Хэнань Цзянье»

    По итогам прошлого сезона «Хэнань Цзянье» занял восьмое место в Суперлиге. Команда отстала на 15 очков от зоны Лиги чемпионов.

    В первом туре нового сезона Суперлиги она разошлась вничью с «Далянь Ифан» (1:1). После этого снова была мировая — с «Гуанчжоу Фули» (1:1).

    Только в прошлом туре клуб сумел победить — «Шэньчжэнь» (2:1) на выезде. Благодаря таким результатам он идет на пятом месте с пятью очками в группе А.

    «Гуанчжоу Эвергранд»

    По итогам прошлого сезона «Гуанчжоу Эвергранд» стал чемпионом Китая. Команда на четыре очка опередила ближайшего преследователя.

    Все прогнозы на футбол

    Клуб провел четыре официальных поединка в 2020 году. В первом туре он победил в домашних стенах «Шанхай Шеньхуа» (2:0).

    Во втором матче коллектив разгромил на выезде «Гуанчжоу Фули» со счетом 5:0.

    15 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 10%ИгратьКешбэк на неудачные ставкиmelbet.ru

    Победа над «Шэньчжэнем» в третьем туре позволила сохранить лидерство в группе A, но поражение «Шаньдун Лунэн» (0:1) сделало его вторым.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,30, успех хозяев поля оценивается в 8,00, ничья — в 5,00.

    Рекомендуем ставить на то, что «Гуанчжоу Эвергранд» выиграет, и обе команды забьют за 2,45. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.66
  • Прогноз на матч Аякс — Утрехт
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Лейпциг — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Коламбус
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.63
  • Экспресс дня 13 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Вегас — Чикаго
  • Хоккей
  • Завтра в 00:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Бостон — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Даллас — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Цзянсу Сунин — Шанхай Шэньхуа
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Спартак» — «Сочи»
  • Скандальное судейство и бесполезный ВАР. У «Спартака» отобрали победу над «Сочи»
    • 02:23 10/08/2020     Криштиану Роналду
  • Судейский хаос, Роналду в истории и успешное возвращение Депая
    • 14:40 08/08/2020     Пауло Дибала
  • Трансферный дайджест. 4-10 августа
    • 21:12 10/08/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 22 000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Хэнань Цзянье» — «Гуанчжоу Эвергранд». Прогноз (к. 2.45) и ставки на матч китайской Суперлиги 14 августа 2020 года. Прогноз на «Хэнань Цзянье» — «Гуанчжоу Эвергранд». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.45
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 20 000
  • рублей
    бонус
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры