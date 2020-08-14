«Хэнань Цзянье» — «Гуанчжоу Эвергранд». Прогноз (к. 2.45) и ставки на матч китайской Суперлиги 14 августа 2020 года

В пятницу, 14 августа, в поединке 4-го тура китайской Суперлиги «Хэнань Цзянье» сразится с «Гуанчжоу Эвергранд». Начало встречи — 13:00 по мск. Прогноз на «Хэнань Цзянье» — «Гуанчжоу Эвергранд».

«Хэнань Цзянье»

По итогам прошлого сезона «Хэнань Цзянье» занял восьмое место в Суперлиге. Команда отстала на 15 очков от зоны Лиги чемпионов.

В первом туре нового сезона Суперлиги она разошлась вничью с «Далянь Ифан» (1:1). После этого снова была мировая — с «Гуанчжоу Фули» (1:1).

Только в прошлом туре клуб сумел победить — «Шэньчжэнь» (2:1) на выезде. Благодаря таким результатам он идет на пятом месте с пятью очками в группе А.

«Гуанчжоу Эвергранд»

По итогам прошлого сезона «Гуанчжоу Эвергранд» стал чемпионом Китая. Команда на четыре очка опередила ближайшего преследователя.

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Клуб провел четыре официальных поединка в 2020 году. В первом туре он победил в домашних стенах «Шанхай Шеньхуа» (2:0).

Во втором матче коллектив разгромил на выезде «Гуанчжоу Фули» со счетом 5:0.

Победа над «Шэньчжэнем» в третьем туре позволила сохранить лидерство в группе A, но поражение «Шаньдун Лунэн» (0:1) сделало его вторым.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,30, успех хозяев поля оценивается в 8,00, ничья — в 5,00.

Рекомендуем ставить на то, что «Гуанчжоу Эвергранд» выиграет, и обе команды забьют за 2,45. 0