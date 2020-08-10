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    В 1/4 «МЮ» и «Копенгаген» забьют много

    «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген». Прогноз (к. 1.60) и ставки на тоталы в 1/4 финала Лиги Европы 10 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген»
    Гарри Магуайр
    В четвертьфинале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Копенгагеном». Матч пройдет на стадионе «Рейн Энерги» в Кельне 10 августа. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген».
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    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 10 Августа 2020 года
    Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 22:00 Копенгаген Копенгаген
  • Копенгаген
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.25
  • X
  • 6.30
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  • 11.00
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    «Манчестер Юнайтед»

    В турнирной таблице Группы L английская команда играла с АЗ, «Партизаном» и «Астаной». В шести встречах она набрала 13 очков и закончила этот этап на вершине.

    В 1/16 финала «Манчестер Юнайтед» сразился с «Брюгге». В Бельгии подопечные Уле Гуннара Сульшера разошлись миром (1:1), а на «Олд Траффорд» «дьяволы» разбили гостей (5:0).

    В 1/8 финала «манкунианцы» также были убедительны. На чужом поле англичане разнесли ЛАСК со счетом 5:0, а дома они обошлись с австрийцами чуть скромнее (2:1).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В чемпионате страны «Манчестер Юнайтед» сумел после паузы подняться на третье место, набрав в итоге 66 очков.

    «Копенгаген»

    На групповом этапе клуб из одноименного города бился за плей-офф с «Мальме», «Динамо» Киев и Лугано. Набрав 9 очков, команда заняла в итоге второе место.

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    • На стадии 1/16 «Копенгаген» встретился с «Селтиком». В родных стенах датчане разошлись миром (1:1), а в Шотландии «львы» одержали верх (3:1).

    В следующем раунде подопечные Столе Сольбаккена сразились с «Истанбулом» Башакшехир. В гостях команда уступила минимально (0:1), а вот на «Телла Паркен» клубу из Дании удалось все исправить (3:0).

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    Национальный чемпионат «Копенгаген» завершил на второй позиции. В 36 матчах он завоевал 68 баллов, отстав от «Мидтьюлланна» на 14 пунктов.

    Прогноз и ставка

    На победу «МЮ» в 1/4 финала букмекеры дают коэффициент 1.25, на ничью — 6.45, а на победу «Копенгагена» — 13.5.

    После паузы в футболе «Юнайтед» очень хорош и забивает много. Но на нейтральном поле и датчане смогут найти свои моменты. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.60. 0

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    «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген». Прогноз (к. 1.60) и ставки на тоталы в 1/4 финала Лиги Европы 10 августа 2020 года. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
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