«Балтика» — «Волгарь». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч ФНЛ 8 августа 2020 года

8 августа во втором туре розыгрыша ФНЛ «Балтика» в Калининграде сыграет с астраханским «Волгарем». Игра начнется в 20:00 по Москве. Прогноз на «Балтика» — «Волгарь».

«Балтика»

«Балтика» на старте этого розыгрыша ФНЛ в Самаре расписала мировую с «Крыльями Советов» (0:0), которые по итогам прошлого сезона вылетели из РПЛ.

В прошедшем турнире первой российской лиги, завершившемся из-за пандемии досрочно, калининградцы финишировали на шестом месте, сильно отстав от четверки.

В 27 проведенных встречах «балтийцы» выиграли в 12 из них, семь встреч свели вничью и восемь раз терпели фиаско, разница мячей составила 34:23.

В родных стенах «Балтика» добилась семи викторий при двух мировых и четырех поражениях, забили 17 голов, пропустили — 10.

«Волгарь»

«Волгарь» в первом туре текущего первенства ФНЛ в родных стенах разгромил вторую команду «Краснодара» со счетом 3:0 и захватил лидерство в турнирной таблице.

Минувший сезон клуб из Астрахани провел в ПФЛ, где стал победителем в зоне «Юг» и получил билет в первый дивизион. В 19 проведенных играх коллектив победил в 16 из них при двух ничьих и одном поражении.

На своей арене «сине-белые» победили в семи матчах при одной мировой и одном поражении, разница мячей — 21:5.

Календарь и таблица ФНЛ

Последний раз в ФНЛ между собой эти коллектив играли в сезоне 2017/18. И тогда «Балтика» выиграла дважды — 2:1 и 1:0.

Прогноз и ставки на матч ФНЛ «Балтика» — «Волгарь»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Балтики» — 2.00, победа «Волгоря» — 3.68, ничья — 3.48.

Прогнозируем, что в предстоящем поединке много забитых мячей не будет. Рекомендуем ставить на ТМ 2,5 за 1.78. 0