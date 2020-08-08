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    «Балтика» и «Волгарь» сыграют на «меньше»?

    «Балтика» — «Волгарь». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч ФНЛ 8 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Балтика» — «Волгарь»
    «Балтика»
    8 августа во втором туре розыгрыша ФНЛ «Балтика» в Калининграде сыграет с астраханским «Волгарем». Игра начнется в 20:00 по Москве. Прогноз на «Балтика» — «Волгарь».
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    Футбол. Россия. ФНЛ 08 Августа 2020 года
    Балтика
  • Россия. ФНЛ
    •  Балтика 20:00 Волгарь Волгарь
  • Россия. ФНЛ
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.98
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 3.80
  • Ставка!
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    «Балтика»

    «Балтика» на старте этого розыгрыша ФНЛ в Самаре расписала мировую с «Крыльями Советов» (0:0), которые по итогам прошлого сезона вылетели из РПЛ.

    В прошедшем турнире первой российской лиги, завершившемся из-за пандемии досрочно, калининградцы финишировали на шестом месте, сильно отстав от четверки.

    В 27 проведенных встречах «балтийцы» выиграли в 12 из них, семь встреч свели вничью и восемь раз терпели фиаско, разница мячей составила 34:23.

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  • Вчера

    • В родных стенах «Балтика» добилась семи викторий при двух мировых и четырех поражениях, забили 17 голов, пропустили — 10.

    «Волгарь»

    «Волгарь» в первом туре текущего первенства ФНЛ в родных стенах разгромил вторую команду «Краснодара» со счетом 3:0 и захватил лидерство в турнирной таблице.

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    Минувший сезон клуб из Астрахани провел в ПФЛ, где стал победителем в зоне «Юг» и получил билет в первый дивизион. В 19 проведенных играх коллектив победил в 16 из них при двух ничьих и одном поражении.

    На своей арене «сине-белые» победили в семи матчах при одной мировой и одном поражении, разница мячей — 21:5.

    Календарь и таблица ФНЛ

    Последний раз в ФНЛ между собой эти коллектив играли в сезоне 2017/18. И тогда «Балтика» выиграла дважды — 2:1 и 1:0.

    Прогноз и ставки на матч ФНЛ «Балтика» — «Волгарь»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Балтики» — 2.00, победа «Волгоря» — 3.68, ничья — 3.48.

    Прогнозируем, что в предстоящем поединке много забитых мячей не будет. Рекомендуем ставить на ТМ 2,5 за 1.78. 0

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    «Балтика» — «Волгарь». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч ФНЛ 8 августа 2020 года. Прогноз на «Балтика» — «Волгарь». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.78
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