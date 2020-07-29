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    «Кальяри» не даст себя обыграть крупно

    «Кальяри» — «Ювентус». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч Серии А 29 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Кальяри» — «Ювентус»
    Криштиану Роналду
    В 37 туре чемпионата Италии «Кальяри» будет принимать «Ювентус». Игра пройдет на «Сарденья Арене» 29 июля. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Кальяри» — «Ювентус».
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    Футбол. Италия. Серия А 29 Июля 2020 года
    Кальяри
  • Кальяри
    •  Кальяри 22:45 Ювентус Ювентус
  • Турин
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.55
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    «Кальяри»

    После 36 туров Серии А команда из одноименного города имеет на своем счету 42 очка и находится на 14 месте в таблице.

    Возобновление чемпионата «Кальяри» начал с поражения от «Вероны» (1:2), но позже «островитяне» обыграли СПАЛ (1:0) и «Торино» (4:2). С тех пор красно-синие больше не выигрывали.

    Все прогнозы на Серию А

    В начале июля подопечные Вальтера Дзенги разошлись миром с «Болоньей» (1:1) и потерпели поражение от «Аталанты» (0:1). Затем были нулевые ничьи против «Фиорентины» и «Лечче».

    В 33-м туре «Кальяри» влетел «Сампдории» (0:3), а через 3 дня он расписал мировую с «Сассуоло» (1:1). Два недавних матча завершились поражениями от «Лацио» (1:2) и «Удинезе» (0:1).

    «Ювентус»

    За два тура до конца сезона туринская команда оформила девятое чемпионство кряду. В 36 матчах Серии А она сумела набрать 83 балла.

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    • Возобновление национального первенства «Ювентус» встретил победами над «Болоньей» (2:0), «Лечче» (4:0), «Дженоа» (3:1) и «Торино» (4:1).

    Однако уверенный ход команды Маурицио Сарри испортил «Милан» в 31-м туре (2:4). Затем «старая синьора» сыграла вничью с «Аталантой» (2:2) и «Сассуоло» (3:3).

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    Позже туринцы одержали верх над «Лацио» (2:1). Но в следующем поединке «Ювентус» потерпел поражение от «Удинезе» (2:1). В недавней игре «бьянконери» разобрались с «Сампдорией» (2:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Кальяри» в матче 37-го тура Серии А букмекеры предлагают поставить за 5.80, ничья оценивается в 4.30, а победа «Ювентуса» — в 1.58.

    Многие игроки основы «Юве» пропустят эту встречу. Криштиану Роналду попытается догнать по голам Иммобиле, но крупной победы в гостях не будет. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 3 с коэффициентом 1.83. 0

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    «Кальяри» — «Ювентус». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч Серии А 29 июля 2020 года. Прогноз на «Кальяри» — «Ювентус». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.83
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