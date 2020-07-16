«Барселона» — «Осасуна». Прогноз (к. 2.07) и ставки на матч Ла Лиги 16 июля 2020 года

В 37 туре чемпионата Испании «Барселона» будет принимать «Осасуну». Игра пройдет на стадионе «Камп Ноу» 16 июля. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Барселона» — «Осасуна».

«Барселона»

В 36 турах испанской Примеры каталонская команда заработала 79 очков. Этого сейчас достаточно для второго места. От «Реала» она отстала на 4 пункта.

Возобновление чемпионата началось для «Барсы» с двух сухих побед над «Мальоркой» (4:0) и «Леганесом» (2:0). В трех матчах из четырех следующих сине-гранатовые заработали лишь по 1 баллу.

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Сперва команда Кике Сетьена разошлась миром с «Севильей» (0:0). А после победы над «Атлетиком» (1:0) каталонцы сыграли вничью с «Сельтой» (2:2) и «Атлетико» (2:2).

Следующие поединки «Барселона» провела без потерь. В них «блауграна» одержала верх над «Вильярреалом» (4:1), «Эспаньолом» (1:0) и «Вальядолидом» (1:0).

«Осасуна»

Команда из города Памплона имеет на данный момент 48 очков в копилке и занимает 11 место в таблице. В еврокубки она в этом сезоне попасть уже не сможет.

Рестарт сезона начался для «Осасуны» с ничьей во встрече с «Реалом Сосьедад» (1:1), после чего подопечные Ягобы Аррасате проиграли «Атлетико» (0:5) и «Валенсии» (0:2).

Три следующие встречи красные провели удачно, обыграв «Алавес» (1:0), «Леганес» (2:1) и «Эйбар» (2:0).

В 34-м туре «Осасуна» разошлась миром с «Хетафе» (0:0), а затем она потерпела поражение от «Бетиса» (0:3). В последнем туре клуб из Памплоны одержал верх над «Сельтой» (2:1).

Прогноз и ставка

Победа «Барселоны» в матче 37-го тура Примеры оценивается в 1.15, на ничью букмекеры дают коэффициент 7.80, а на победу «Осасуны» — 24.0.

Первый поединок этих команд закончился результативной ничьей — 2:2. Возможно, в грядущей встрече гости найдут в себе силы, чтобы вколотить «Барсе» хотя бы гол. Наши прогноз и ставка — «Осасуна» забьет с коэффициентом 2.07. 0