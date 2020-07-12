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    Чем запомнится болельщикам игра на «Либерти»?

    «Суонси» — «Лидс». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч Чемпионшипа 12 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Суонси» — «Лидс»
    Патрик Бэмфорд
    В 43 туре английского Чемпионшипа «Суонси» будет принимать «Лидс». Игра пройдет на стадионе «Либерти» 12 июля. Начало встречи — в 15:30 мск. Прогноз на «Суонси» — «Лидс».

    «Суонси»

    На данном отрезке второго по силе дивизиона Англии валлийская команда находится на седьмой позиции. От зоны плей-офф она отстает на 1 балл.

    Возобновление Чемпионшипа «Суонси» отметил крупной победой над «Мидлсбро» в гостях (3:0), а в следующем поединке «лебеди» проиграли «Лутон Таун» (0:1).

    В 40-м туре подопечные Стива Купера сразились на выезде с «Миллуолом». Встреча на стадионе «Ден» завершилась ничьей — 1:1.

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    В последних двух матчах «Суонси» шел без потерь. Валлийский клуб одержал верх над «Шеффилд Уэнсдей» (2:1) и «Бирмингемом» (3:1).

    «Лидс»

    Коллектив, представляющий город Лидс, расположился на вершине турнирной таблицы с 81 очком в своей копилке. Ниже идет «Вест Бромвич» с 80 баллами.

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    • Возобновление Чемпионшипа началось для «Лидса» с осечки. На чужом поле «павлины» потерпели поражение от «Кардиффа» (0:2).

    Но уже в следующем матче команда Марсело Бьелсы одержала верх над «Фулхэмом» (3:0). В 40-м туре белые разошлись миром с «Лутон Таун» (1:1).

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    Затем «Лидс» уверенно переиграл «Блэкберн» (3:1), а в недавнем поединке подопечные Бьелсы разнесли «Сток Сити» (5:0).

    Прогноз и ставка

    Победа «Суонси» в матче 43-го тура Чемпионшипа оценивается в 4.60, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.90, а на победу «Лидса» — 1.73.

    В конце сезона команды решают свои важные задачи, следовательно, обоим клубам нужны очки, потому их очная встреча получится результативной. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.86. 0

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    «Суонси» — «Лидс». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч Чемпионшипа 12 июля 2020 года. Прогноз на «Суонси» — «Лидс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.86
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