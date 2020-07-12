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    Продолжит ли «Севилья» идти без поражений?

    «Севилья» — «Мальорка». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч Ла Лиги 12 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Севилья» — «Мальорка»
    Диего Карлос
    В 36 туре чемпионата Испании «Севилья» будет принимать «Мальорку». Игра пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» 12 июля. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Севилья» — «Мальорка».
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    Футбол. Испания. Примера 12 Июля 2020 года
    Севилья
  • Севилья
    •  Севилья 23:00 Мальорка Мальорка
  • Пальма-де-Мальорка
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    Коэффициенты на матч
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    «Севилья»

    В зоне Лиги чемпионов «Севилья» находится на последней позиции с 63 очками в копилке. Столько же набранных баллов имеет и «Атлетико», находящийся на третьем месте.

    Рестарт сезона команда Хулена Лопетеги начала с победы над «Бетисом» (2:0), после чего красно-белые четырежды сыграли вничью.

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    Миром севильцы разошлись с «Леванте» (1:1), «Барселоной» (0:0), «Вильярреалом» (2:2) и «Вальядолидом» (1:1).

    Однако в недавних трех встречах Примеры «Севилья» исключительно выигрывает. С 30 июня по 9 июля команда Лопетеги одержала верх над «Леганесом» (3:0), «Эйбаром» (1:0) и «Атлетиком» (2:1).

    «Мальорка»

    Коллектив, представляющий курортный город Пальма-де-Майорка, сейчас находится на 18 месте в турнирной таблице с 32 очками в копилке.

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    • Для спасительной 17 строчки команде необходимо отыграть 3 балла у «Алавеса». Возобновление чемпионата началось для «островитян» с поражений от «Барсы» (0:4) и «Вильярреала» (0:1).

    Первые баллы после рестарта «Мальорка» набрала во встрече с «Леганесом» (1:1), а затем она уступила «Реалу» (0:2) и «Атлетику» (1:3).

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    В 33-м туре «киноварные» разбили «Сельту» (5:1), однако в следующей встрече они снова потеряли очки, влетев «Атлетико» (0:3). В последней игре «Мальорка» была сильнее «Леванте» (2:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Севильи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.44, на ничью — 4.60, а на победу «Мальорки» — 7.90.

    Команда Лопетеги еще не гарантировала себе место в зоне ЛЧ, поэтому победа над аутсайдером Примеры для нее может стать ключевой. Наши прогноз и ставка — «Севилья» не проиграет и тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.94. 0

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    «Севилья» — «Мальорка». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч Ла Лиги 12 июля 2020 года. Прогноз на «Севилья» — «Мальорка». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.94
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