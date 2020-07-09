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    «Краснодар» поедет в Казань за очками

    «Рубин» — «Краснодар». Прогноз (к. 2.12) и ставки на матч РПЛ 9 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Рубин» — «Краснодар»
    Мурад Мусаев
    9 июля «Рубин» примет «Краснодар» в рамках 27 тура российской Премьер-лиги. Начало игры у 20:30 по мск. Прогноз на «Рубин» — «Краснодар».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 09 Июля 2020 года
    Рубин
  • Казань
    •  Рубин 20:30 Краснодар Краснодар
  • Краснодар
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.85
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.05
  • Ставка!
    •

    «Рубин»

    «Рубин» перед этой встречей имеет 30 очков, занимая 12 место в таблице РПЛ. Подопечные Слуцкого вполне неплохо провели четыре матча, которые были сыграны уже после карантина.

    Начав с победы над «Уралом» (1:2), «бордовые» проиграли «Локомотиву» 0:2. За этим результатом последовала ничья с «Уфой» (0:0). В 26 туре хозяева обыграли «Оренбург», довольствуясь одним забитым голом.

    В этом сезоне статистика гостевых и домашних выступлений «Рубина» не сильно отличается, поэтому команде все равно где побеждать или проигрывать. Все же на своем поле казанский клуб выступает лучше, имея 14 очков в 12 турах.

    «Краснодар»

    У «быков» были нелегкие два поединка против «Ростова» и «Зенита». Лидеру «Краснодар» проиграл 2:4, а вот с «сельмашами» команда сыграла вничью 1:1.

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    • Все же была победа, но этот результат был добыт не в игре. «Оренбургу» нанесли техническое поражение за неявку на матч. Так что по факту гости еще не добывали победу традиционным способом.

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    У них есть игра в запасе. Сейчас они имеют 45 очков, а «Ростов» отстает на 2 пункта, как и ЦСКА. Так что за Лигу чемпионов «Краснодару» еще предстоит побороться.

    Прогноз и ставки

    «Краснодару» легко не будет, учитывая то, сколько сил команда потратила в предыдущих турах. «Рубин» умеет навязывать борьбу и это показывают последние результаты очных встреч — 2:1 победа «бордовых» и 1:0 две победы «быков».

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    Тем не менее «Краснодар» является фаворитом 3.90 и 2.01 соответственно. На ничью букмекеры предлагают коэффициент 3.55.

    Учитывая последние результаты, а также важность очков для команд, ожидаем мало голов. Прогноз и ставка — Х2 и ТМ 2.5 за 2.12. 0

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    «Рубин» — «Краснодар». Прогноз (к. 2.12) и ставки на матч РПЛ 9 июля 2020 года. Прогноз на «Рубин» — «Краснодар». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.12
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