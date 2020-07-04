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    «НСИ Рунавик» продолжит дома побеждать?

    «НСИ Рунавик» — «ЭБ/Стреймур». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 4 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «НСИ Рунавик» — «ЭБ/Стреймур»
    Петур Кнудсен
    4 июля в 11-м туре чемпионата Фарерских островов по футболу «НСИ Рунавик» на своей арене примет «ЭБ/Стреймур». Начало матча запланировано на 21:00 по мск. Прогноз на «НСИ Рунавик» — «ЭБ/Стреймур».

    «НСИ Рунавик»

    С 23 набранными очками «НСИ Рунавик» расположился на второй строке в турнирной таблице, проигрывая лидеру два пункта, а третье место опережает только по разнице мячей.

    За всю турнирную дистанцию «желто-черные» проиграли лишь в одном поединке, еще на старте розыгрыша потерпев выездное фиаско от «Викингура» со счетом 0:1.

    В своем последнем сыгранном поединке «пчелы» одержали трудную выездную победу над аутсайдером «АБ Аргиром», выиграв 3:2. Туром ранее они дома переиграли лидирующий «ХБ Торсхавн» (2:0).

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    • Все четыре домашние встречи текущего первенства НСИ выиграл с общим счетом 13:1.

    «ЭБ/Стреймур»

    «ЭБ/Стреймур» с семью набранными пунктами расположился на седьмой позиции в турнирной таблице, опережая опасную зону всего лишь на три очка.

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    Коллектив из поселка Айи не может победить в четырех последних играх первенства, трижды проиграв в этом отрезке при одном мировом исходе. Мировая состоялась два тура тому назад на выезде с предпоследним «АБ Аргиром» (1:1).

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    После чего «сине-черные» на своей территории потерпели фиаско от «Викингура» (0:2) и «Б-36 Торсхавна» (0:3).

    На выезде в этом чемпионате «ЭБ/Стреймур» проиграл четыре встречи при одной ничьей, разница мячей — 3:11.

    «ЭБ/Стреймур» в первом круге дома был разгромлен НСИ (0:3), в прошлом сезоне «пчелы» выиграл все три игры — 3:0, 8:1 и 1:0.

    Прогноз и ставки

    При своих зрителях «пчелы» выступают сильно, еще не потеряв очков в этом сезоне. Ставим в этом поединке на уверенную викторию хозяев. Наш прогноз и ставка: П1 с форой (-2,5). 0

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    «НСИ Рунавик» — «ЭБ/Стреймур». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 4 июля 2020 года. Прогноз на «НСИ Рунавик» — «ЭБ/Стреймур». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.68
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